Unbekannter fährt Renault in Aystetten an und flüchtet

Ein geparkter Renault ist am Dienstag in Aystetten angefahren und erheblich beschädigt worden.

Ein in der Hauptstraße in Aystetten geparkter Renault wird am hinteren linken Eck angefahren und stark beschädigt. Der Verursacher ist flüchtig.

Ein geparkter Renault ist am Dienstag in Aystetten angefahren und erheblich beschädigt worden. Der Wagen stand zwischen 14 und 16 Uhr an der Hauptstraße im Bereich der 30er-Hausnummern. Der Unbekannte streifte den Wagen am hinteren linken Eck und verursachte laut Polizei einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

