Unbekannter nimmt Zündschlüssel von Mofa einfach mit

Ein Mofabesitzer staunt in Aystetten nicht schlecht: Ein Unbekannter hat den Zündschlüssel seines Fahrzeugs abgezogen.

In Aystetten hat sich ein ungewöhnlicher Diebstahl oder auch Streich abgespielt. Laut Polizei ging in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein unbekannter Täter auf ein Grundstück in der Straße Am Feldle. Er zog von einem Mofa den Zündschlüssel ab und entwendete diesen. Danach verschwand der Unbekannte wieder. Der Schaden bewegt sich im unteren dreistelligen Bereich. (kar)