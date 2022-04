Verleitet eine freie Fahrbahn in der Aystetter Hauptstraße zum Rasen?

Plus Weil der Verkehr durch parkende Autos immer wieder stockt, gilt nun an der Aystetter Hauptstraße ein Halteverbot. Der Bürgermeister befürchtet mehr Schnellfahrer.

In Aystetten könnte Schnellfahrern Tür und Tor geöffnet werden - zumindest befürchtet das Bürgermeister Peter Wendel von den Freien Wählern. Denn ab 1. April gilt entlang der Hauptstraße im Ort testweise für drei Monate ein absolutes Halteverbot. In der Gemeinderatssitzung erteilte man einer Graffiti-Wand für Jugendliche eine klare Absage. Außerdem wird ein Standort für neue E-Ladesäulen gesucht.