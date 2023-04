Warum Anwohner in Aystetten nach Wasserschaden klagen wollen

Plus Nach misslungenen Kanalarbeiten liefen in Aystetten Wohnkeller voll. Die Gemeinde weist jede Verantwortung von sich. Nun wollen Anwohner klagen.

Christian Dietmair ist schwer enttäuscht. Seit über einem halben Jahr haben er und seine Frau Elke Ärger mit einem Wasserschaden, der ihren kompletten Wohnkeller zerstört hatte. Es geht um die Frage, wer die Verantwortung dafür trägt und die Kosten übernimmt. Von der Gemeinde Aystetten fühlen sich die Anwohner im Stich gelassen.

Im Aystetter Grasweiherweg, wo das Ehepaar Dietmair mit der 17-jährigen Tochter wohnt, liefen im vergangenen August Keller und Wohnräume von Anwohnern mit Regenwasser voll. Zuvor war es bei einer Kanalsanierung in der Straße zu Fehlern gekommen. Bei Familie Dietmair stand der gesamte Wohnkeller unter Wasser. Der Schaden liegt bei über 100.000 Euro. Eine Versicherung gegen derartige Schäden hat die Familie nicht. Die habe sie in den über 20 Jahren, seit denen sie in Aystetten lebt, auch nie gebraucht, sagt Christian Dietmair. Er verweist auf die fehlerhaften Bauarbeiten.

Was Dietmair und andere Anwohner besonders ärgert: Die Gemeinde habe sich seit dem Wasserschaden nie gemeldet. Mehrmals habe er Bürgermeister Peter Wendel schriftlich gebeten, zur Aufklärung des Vorfalls beizutragen, berichtet Dietmair. Der habe aber lediglich an die Baufirma sowie das für die Planung zuständige Ingenieurbüro verwiesen. Auch die würden die Verantwortung jedoch von sich schieben.

Bürgermeister Wendel kann zum Gutachten um die Kanalsanierung nichts sagen

Christian Dietmair hat mittlerweile einen Anwalt konsultiert. Er sieht sich gezwungen zu klagen – "traurigerweise", wie er betont. Er sieht keinen anderen Weg, um den entstandenen Schaden erstattet zu bekommen. "Alle ducken sich weg", ärgert sich Dietmair. "Dabei sollten doch alle an einem Strang ziehen und nicht die Verantwortung zum anderen schieben."

Ein Gutachten sollte eigentlich klären, wer Schuld hat und für den Schaden aufkommt. Bis heute sei aber nichts passiert, so Dietmair. Bürgermeister Wendel teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass er zu dem Gutachten nichts sagen könne. Die Baufirma habe den Fall an ihre Versicherung gegeben. Die Gemeinde sei nicht involviert und der falsche Ansprechpartner. Die Enttäuschung der Anwohner kann Bürgermeister Wendel nicht nachvollziehen. Anfragen, die die Gemeinde betreffen, würden auch umgehend beantwortet. Nur sei diese auch als Auftraggeber der Bauarbeiten in diesem Fall nicht zuständig, so der Bürgermeister.

Wie kam es überhaupt zu dem Wasserschaden? Seit einiger Zeit werden in Aystetten veraltete Kanäle saniert, seit Oktober 2021 im Grasweiherweg. Dafür wird die Straße aufgerissen, um neue Rohre einzusetzen. Im Grasweiherweg kam es bei der Planung offenbar zu einem Fehler: Der Regenwasserkanal wurde viel zu hoch gelegt. Dadurch floss das Regenwasser im August 2022 nicht ab und es bildete sich ein Rückstau in Richtung der Häuser.

Bei Familie Dietmair stand der komplette Keller unter Wasser – ein Drittel des Wohnraums. Ein von der Baufirma beauftragtes Unternehmen trocknete den Keller, der Wohnraum musste allerdings komplett saniert werden. Über Monate verputzten Christian und Elke Dietmair die Wände neu, verlegten Fliesen. Die Einbauschränke mussten sie aufwendig trocknen lassen. Um die Kosten gering zu halten, machte das Ehepaar fast alles selbst, opferte sogar den Urlaub.

Anwohner nach Wasserschaden: "Die Gemeinde Aystetten hat uns einfach sitzen lassen"

Besonders von Bürgermeister Wendel sind die Anwohner enttäuscht. "Sein Verhalten gegenüber Leuten, die geschädigt sind, ist unglaublich", sagt Elke Dietmair. "Er tut so, als wäre nichts passiert. Stattdessen behandelt er uns, als wären wir die Schuldigen." Sie und ihr Mann fühlen sich von der Gemeinde zusätzlich immer wieder traktiert.

Anfang März stand eine große Vakuumpumpe vor dem Haus der Familie Dietmair. Sie lief Tag und Nacht, sieben Tage die Woche. Christian Dietmair wies die Gemeinde auf die Baulärmverordnung hin: Demnach sind in einem Wohngebiet tagsüber maximal 50 Dezibel erlaubt, nachts 30 Dezibel. Das Messgerät zeigte knapp 60 Dezibel an. Fast drei Wochen passierte nichts. Erst nachdem die Anwohner das Landratsamt kontaktierten, wird die Pumpe nun ausgetauscht. "Sie wollen uns mürbe machen", glaubt Dietmair. "Durch eine Baustelle der Gemeinde sind Bürger zu Schaden gekommen, die nichts falsch gemacht haben", sagt Christian Dietmair. "Die Gemeinde hat allerdings in keiner Weise zur Aufklärung beigetragen. Sie hat uns einfach sitzen lassen."