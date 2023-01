Warum Aystetten bei der Notfallvorsorge so gut dasteht

Beim Neujahrsempfang kann Bürgermeister Peter Wendel den Bürgerinnen und Bürgern einige Ängste nehmen. Das Thema 2023 ist die Kinderbetreuung.

Beim traditionellen Neujahrsempfang begrüßte Bürgermeister Peter Wendel gemeinsam mit Gästen des öffentlichen Lebens sowie Bürgerinnen und Bürgern das neue Jahr. Dabei nützte Wendel insbesondere die Gelegenheit, sich bei den ehrenamtlich Tätigen, die das Zusammenleben in der Gemeinde mit ihrer Verlässlichkeit bereichern, zu bedanken. Das gelte auch für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine, die ab dem vergangenen Februar auch in Aystetten aufgenommen wurden. Doch es gab noch mehr Unterstützung für das vom Krieg gebeutelte Land.

Nach einer Spendenaktion für Hilfsgüter konnte auch ein Lastwagenzug Richtung Westukraine starten. Spontan erteilten die pensionierten Lehrerinnen Barbara Hälbig und Maria Krug Flüchtlingskindern Deutschunterricht, und Lehramtsstudent Jonas Leue kümmerte sich am Nachmittag um deren Freizeitgestaltung. "Alle kamen aus eigenem Antrieb und haben ihre Hilfe angeboten“, sah Wendel in ihnen Vorbilder für die Gesellschaft. Dabei habe der Krieg in der Ukraine auch Auswirkungen vor Ort.

Bereits seit 2010 wird in der Gemeinde viel mit Hackschnitzeln geheizt

Die Angst vor einem Blackout beschäftigt auch die Gemeinde Aystetten. Hier konnte der Bürgermeister Entwarnung geben. So sei die Wasserversorgung durch ein Notstromaggregat sichergestellt, gemeindliche Liegenschaften wie Kindertageseinrichtung, Schule, Turnhalle und Verwaltung werden bereits seit 2010 mit erneuerbarer Energie mit Hackschnitzel aus der Region beheizt, die Gemeinde sei damit von Gas beziehungsweise Öl unabhängig. Gut gerüstet sei man auch durch die Möglichkeit, das große gemeindliche Notstromaggregat der Feuerwehr an die Heizungsanlage und die Stromversorgung der Verwaltung und Turnhalle anzuschließen, womit im Notfall in der Turnhalle ein Aufenthaltsort angeboten werden kann.

Beschlossen wurde 2022 die Erweiterung der Kinderkrippe, da durch Zuzug die Plätze nicht mehr ausreichten. Ein passender Standort wurde auf dem Gemeindegrundstück am Dorfteich gefunden. Mitte November konnten zwei Gruppen mit 26 Kleinkindern, betreut von sechs Fachkräften, in momentan befristeten Modulen untergebracht werden. Großes Thema für die Gemeinde war im vergangenen Jahr der ökologische Ausbau des Mühlbachs, der gleichzeitig dem Hochwasserschutz der Anlieger dient und im Herbst abgeschlossen wurde. Thema Digitalisierung: Für die Ausstattung mit einer Glasfaserleitung von Verwaltung und Schule ist eine staatliche Förderung in Höhe von 70.000 Euro bereits bei der Gemeinde eingegangen.

Eventuell soll eine Photovoltaikanlage auf gemeindlichen Gebäuden hinzukommen

Aber auch im neuen Jahr steht der Gemeinderat vor zahlreichen Herausforderungen. Wichtiges Thema ist nach wie vor die Kinderbetreuung mit Planung und Umsetzung des Neubaus für die Krippengruppen. Sukzessive müssen die maroden Kanäle und Wasserleitungen im Gemeindegebiet weiter saniert werden. Auch die Reduzierung von Stromverbrauch und CO₂-Ausstoß ist Aystetten ein Anliegen, deshalb wird die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den gemeindlichen Liegenschaften diskutiert, um den Strom für den Eigenverbrauch zu nutzen.

Für mehr als 18-jährige Tätigkeit im Gemeinderat Aystetten wurden Maria Hackl (SPD) und Peter Hartung (FW, links) mit dem Ehrenring der Gemeinde ausgezeichnet, den Bürgermeister Peter Wendel übergab. Foto: Jutta Kaiser-wiatrek

Die Wasserversorgung Aystettens wird zukünftig in die Hände der Stadtwerke Augsburg gegeben. Eine zweite Wasserleitung entlang der Staatsstraße zwischen Hammel und Aystetten wird schon dieses Jahr von den Stadtwerken Augsburg gebaut. Finanziell gestemmt werden können alle Vorhaben durch eine weiterhin gute Finanzlage. Einem Schuldenstand von 867.000 Euro stand ein positiver Kassenstand von rund 5,6 Millionen Euro zum Jahresende gegenüber.

Am Ende stand die Auszeichnung verdienter Bürgerinnen und Bürger

Bürgermeister Wendel schloss seine Neujahrsansprache mit der Verleihung des Ehrenrings der Gemeinde an die ehemaligen Gemeinderätin Maria Hackl (SPD) und Peter Hartung (FW). Mit besonderer Freude stellte er abschließend den jungen Aystetter Jonathan Hübner vor, der in seiner Freizeit mit seinem Trettraktor mit Anhänger durch die Gemeinde fährt, um achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. Nina Sarhage, Katharina Burghard, Maximilian Föhn, Julian Lachenmayer, Jonathan Siegfried und Moritz Kunert erhielten für ihre sportlichen Leistungen bei bayerischen und schwäbischen Meisterschaften Präsente, bevor Wendel mit seinen Gästen auf das neue Jahr anstieß und man zum gemütlichen Teil des Abends überging.