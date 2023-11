Warum die Gemeinde Aystetten die Musikschule übernommen hat

Plus Nach 38 Jahren verabschiedet sich die Leiterin der Aystetter Musikschule in den Ruhestand. Die Einrichtung führt nun die Gemeinde.

Die Aystetter Musikschule hat eine neue Leitung. Nach 38 Jahren verabschiedet sich Erika Karez, die bisherige Leiterin der Aystetter „Schule für Musik und Bewegung“, in den Ruhestand. „Es war eine wunderschöne Arbeit, die ich sehr genossen habe“, sagt Karez, die am vergangenen Sonntag offiziell verabschiedet wurde.

Nun hat die Gemeinde Aystetten die Musikschule übernommen, damit sei sie „ihn guten Händen“, wie Karez sagt. Die Musikschule habe als öffentliche Bildungseinrichtung den Auftrag, Kinder, Jugendliche und Erwachsene musikalisch zu erziehen und auszubilden, sagt Bürgermeister Peter Wendel (Freie Wähler). „Das unterstützt die Gemeinde gerne.“ Dafür sei sie nun Mitglied beim Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen.