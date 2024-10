Wertstofftonne und Sicherheit beschäftigen Aystetter Bürger

Aystetten geht es gut. Das fasst den Inhalt des Vortrags von Bürgermeister Peter Wendel bei der Bürgerversammlung zusammen. Vor etwa 20 Bürgerinnen und Bürgern stellte er eine Bilanz des vergangenen Jahres vor und gab einen Ausblick in die Zukunft. Wenn seine Pläne in die Tat umgesetzt werden, könnte sich in einiges verändern. Die Anwesenden beschäftigen derweil die Verkehrssicherheit, die Naturpflege sowie das Ende des Gelben Sacks.

