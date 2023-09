Aystetten

„Wir wohnen auf einer Insel“: Aystetter klagen über Straßensperrung

Plus Durch die Arbeiten in Hammel müssen Pendler und Schüler täglich einen großen Umweg auf sich nehmen. Das ist aber nicht das einzige Problem.

„Es muss ganz schnell eine Lösung gefunden werden“, sagt Wolfram Jaschke. Der 48-jährige Aystetter ist Elternbeiratsvorsitzender des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß, seine beiden Söhne gehen dort zur Schule. Das Problem, für das Jaschke eine schnelle Lösung fordert, ist die Straßenvollsperrung in Hammel. Sie zerrt seit einigen Tagen an den Nerven vieler Aystetterinnen und Aystetter. Sie müssen durch die Arbeiten an Wasserleitungen nämlich einen großen Umweg fahren, wenn sie nach Neusäß oder Augsburg wollen.

Das betrifft neben Pendlern vor allem Schüler. Normalerweise benötigen die Schulbusse zwischen sechs und zehn Minuten von Aystetten nach Neusäß. Durch die Umleitung sind es nun 25 Minuten, wie AVV-Sprecherin Irene Goßner schriftlich mitteilt. Der AVV hatte bereits im Vorfeld mitgeteilt, das einige Fahrten ersatzlos entfallen müssen. Was viele Aystetter Eltern ärgert: In den vergangenen Tagen sind zudem einige Busse nicht gekommen, die laut Ersatzfahrplan eigentlich hätten fahren sollen.

