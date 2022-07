Witziges Theaterspiel in Aystetten endet mit einer betrüblichen Nachricht

Plus Die Mitglieder der Hebebühne Aystetten begeistern mit einem Stück voller Irrungen und Wirrungen. Doch damit endet nach über 45 Jahren der Spielbetrieb.

Mit ihrem Theaterstück "Und ewig rauschen die Gelder" hat die Theatergruppe Hebebühne in Aystetten beim Publikum einen Volltreffer gelandet. Doch es gab eine traurige Nachricht nach der Abschlussvorstellung: Dies war die letzte Saison der Hebebühne.