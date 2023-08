Wohin mit dem Wasser in Aystetten?

In den vergangenen Jahren haben Regenmassen in Aystetten immer wieder zu vollgelaufenen Kellern geführt. Nun gibt es ein Konzept zum "Sturzflutrisikomanagement".

Der Titel hört sich vielversprechend an: Mit dem „Integralen Sturzflutrisikomanagement“ will die bayerische Staatsregierung auf die vermehrten Regenereignisse und deren Folgen in den vergangenen Jahren reagieren. In Aystetten liegt inzwischen ein Konzept vor, das jetzt den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt wurde. Etwa 50 von ihnen waren in den Bürgersaal gekommen. Auch in der Gemeinde waren viele Hauseigentümer in den vergangenen Jahren immer wieder von vollgelaufenen Kellern betroffen. Das soll nun getan werden.

Bürgermeister Peter Wendel zeigte sich zufrieden, dass das Konzept inzwischen vorliegt. Daniel Gross vom Ingenieurbüro Steinbacher Consult aus Neusäß erläuterte die Details inklusive Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung anhand von Ortskarten der Gemeinde Aystetten. Was alle Anwesenden dabei natürlich besonders interessiert haben dürfte, ist die Beurteilung der Lage des eigenen Grundstücks. In der Vergangenheit war es bereits zu vollgelaufenen Kellern und erheblichen Sachschäden durch die Wassermassen gekommen, die nicht schnell genug abfließen konnten. Die Frage, die im Raum stand, war damit: Welche Maßnahmen plant die Gemeinde, um für zukünftigen Starkregen oder Sturzfluten gerüstet zu sein?

Ingenieurbüro berechnet das Flutrisiko in Aystetten

Um Antworten auf diese Frage zu finden, bezog das von der Gemeinde beauftragte Ingenieurbüro eine Vielzahl an ortsspezifischen Daten in ihre Berechnung mit ein und konnte auch auf Dokumentationen der örtlichen Feuerwehr zurückgreifen, die bis in das Jahr 1980 zurückreichen. Das Ergebnis der umfangreichen Berechnungen enthält unter anderem Karten mit Starkregenberechnungen und Wasserverteilung für 30-, 50- und 1000-jährliche Ereignisse. Die vollständige Präsentation mit allen Ergebnissen kann auf der Gemeinde eingesehen werden und wird in Kürze auch auf die Homepage der Gemeinde gestellt.

Wasserschäden nach Regenfällen in Aystetten hatte es zuletzt etwa im Grasweiherweg gegeben. Foto: Familie Dietmair

Neben der Analyse hatte Daniel Groß auch erste Lösungsvorschläge parat, die zeitnah umgesetzt werden könnten. Konkret sollte das oberste Ziel sein, das Wasser bereits vor der Ortschaft zurückzuhalten und abzuleiten. Zu diesem Zweck wurden bereits in den vergangenen Jahren zwei Rückhaltebecken im Westen der Gemeinde geschaffen, die vergrößert werden könnten. Auch die bereits erfolgte Renaturierung des Mühlbachs könne einen entscheidenden Teil dazu beitragen, dem Wasser mehr Raum zu geben.

Der Waldparkplatz Aystetten könnte zum Rückhaltebecken werden

Im Osten der Gemeinde gäbe es die Möglichkeit, den Waldparkplatz vor der Ortseinfahrt und den Trimm-dich-Pfad als Rückhaltemöglichkeit zu nutzen. Kleine Tümpel am Rand des Forstwegs könnten schnell und kostengünstig angelegt werden. In der Straße „Im Dürrental“ könnte mit kaskadenförmigen Beckenstrukturen am Straßenrand Abhilfe geleistet werden. Wenig Spielraum bietet sich jedoch im Süden der Gemeinde rund um die Biburger Straße. Hier ist das Gelände schlicht zu steil.

Lesen Sie dazu auch

Durch die Beauftragung des Ingenieurbüros, welche zu 75 Prozent vom Freistaat Bayern subventioniert wird, hat die Gemeinde den ersten Schritt unternommen. Weitere sollen folgen. Die Sanierung der Frühlingsstraße steht 2024 an, auch weil das Wasserwirtschaftsamt die Zustände des Kanals und der Stauanlagen bemängelt und die Höhe des Damms als zu gering erachtet hat. Nun sind alle Einwohner und Eigentümerinnen angehalten, sich an die Gemeinde zu wenden, falls an bestimmten Stellen im Ort noch Nachbesserungsbedarf besteht.

Auch Aystetterinnen und Aystetter sollen ihre Häuser wassersicher machen

Doch das integrale Sturzflutrisikomanagement bezieht sich nicht nur auf kommunale oder staatliche Maßnahmen. Wesentlicher Teil ist die Aufgabenverteilung auch auf private Eigentümer. Bürgermeister Peter Wendel sieht deshalb jeden einzelnen in der Verantwortung, sein Eigentum wassersicher zu machen. Seinen Worten nach sollte die Veranstaltung auch dazu dienen, für das Thema zu sensibilisieren. Welche vorgestellten Maßnahmen von der Gemeinde auch tatsächlich umgesetzt werden sollen, steht laut dem Bürgermeister noch nicht fest.