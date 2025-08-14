Heimatentdecker: Unter welchen Bedingungen im Waldwerk Kuno Flugzeuge enstanden

Plötzlich wird es ganz still, keine Fragen mehr, nur andächtiges Schweigen. Zu emotional sind die Erinnerungen, aus denen die Teilnehmer der AZ-Leser-Tour vorlesen. Es sind Erinnerungen von Zwangsarbeitern und Überlebenden des Waldwerks Kuno. Sie mussten im Scheppacher Forst zwischen Zusmarshausen und Burgau Ende des Zweiten Weltkriegs Flugzeuge bauen. Untergebracht waren sie im einige Kilometer entfernten KZ Burgau. Dort ging es Tag um Tag ums Überleben. AZ-Redakteur Maximilian Czysz nahm rund 50 Leserinnen und Leser mit auf einen Spaziergang durch das geheime Lager - zwischen Staunen und Sprachlosigkeit.

Das Waldwerk Kuno im Staatswald ist eine von mehreren erhaltenen Anlagen aus dem Dritten Reich. Die Fundamentreste geben einen Eindruck von der Dimension der Flugzeugfabrik. Obwohl in Teilen von Deutschland im Winter 1944/1945 der Krieg bereits beendet war, wurden im Scheppacher Forst mit Hochdruck Me-262-Maschinen montiert. „Die Nationalsozialisten haben damals tatsächlich geglaubt, dass durch diese neuen Maschinen noch der Krieg gewonnen werden kann“, erklärte Czysz den interessierten Leserinnen und Lesern. Nicht umsonst wurde der Düsenjäger Me 262 als „Wunderwaffe“ bezeichnet.

Heimatentdecker: Geheimnis des Waldwerks Kuno

Eine geheime Baustelle mitten im Wald: Im Herbst 1944 begannen Kriegsgefangene damit, Fundamente für das Waldwerk zu betonieren und Baracken zu bauen. Auch Handwerker aus der Region, die nicht als Soldaten kämpfen konnten, mussten helfen. Auf dem mehrere Hektar großen Areal entstanden innerhalb von drei Monaten eine Montagehalle, mehrere Funktionsbaracken, eine Kantine, ein Büro, eine Heizbaracke und ein großer Hangar mit Vorfeld. Der Mittelstreifen der kerzengeraden Reichsautobahn in Richtung Westen wurde ausbetoniert und damit zur Startbahn für die Düsenjäger.

Viele Aufzeichnungen gibt es nicht, alles wurde geheim gehalten. „Die Nazis haben gesehen, wie verheerend der Bombenangriff auf Augsburg war. Deshalb haben sie das Waldwerk im Geheimen angelegt“, so Czysz. Geheizt wurde nicht etwa mit Holz, sondern mit Kohle. „Beim Holz ist der Rauch zu sehen, diese Gefahr wollte man nicht eingehen“, erklärt der langjährige AZ-Redakteur und Leiter der Schwabmünchner Allgemeinen, der die Leserinnen und Leser auf eine rund zweieinhalbstündige Wanderung durch den Wald mitnahm. An verschiedenen Stationen konnten sich die Interessierten einen Eindruck von der Größe der Anlage verschaffen. In Holzboxen gab es allerhand zu entdecken, etwa eine selbst gebaute Kartoffelpresse. Die hatten Arbeiter einer Bäuerin aus der Region gebaut, aus Dankbarkeit, dass die Frau sie mit Nahrung versorgt hatte.

Waldwerk Kuno: Reste sind noch heiute zu erkennen

Auch heute, rund 80 Jahre später, könne man laut Czysz immer noch etwas entdecken. Reste der früheren Montagegrube sowie das Fundament des Eingangstores sind ebenso noch vorhanden, wie die Grundmauern der Kantine. Czysz gab auch Einblicke in den Arbeitsalltag im Waldwerk. Besonders für die deportierten Zwangsarbeiter war es ein menschenunwürdiges Leben, wie Czysz skizzierte. „Es ging nur ums Überleben.“ Die Nationalsozialisten planten sogar, den Standort noch zu vergrößern.

In Holzboxen gab es für die Leserinnen und Leser einiges im Scheppacher Forst zu entdecken. Foto: Sebastian Richly

Ein treuer Zeitungsleser aus Langweid interessiert sich stark für die Zeit und wollte schon immer einmal das Waldwerk erkunden. „Das war jetzt eine gute Gelegenheit.“ Auch eine junge Frau aus Welden freute sich über die angebotene Leser-Tour. „Ich bin die Strecke schon einmal mit dem Fahrrad abgefahren, aber so ist es natürlich viel interessanter. Ich frage mich, warum Schulklassen diesen Ort nicht besuchen.“ Irene Skarke aus Altenmünster wollte den Weg ebenfalls bereits einmal mit ihrem Frauenbund ablaufen. „Dass es hier vor unserer Haustüre ein solches Lager gab, ist schon allerhand. Ich hoffe, dass weitere Führungen angeboten werden.“

Viele Fragen stellten die Teilnehmenden. Wie viele Flugzeuge wurden gebaut, wie groß war die Montagehalle und wo waren die Zwangsarbeiter untergebracht? Ab der Jahreswende 1944/1945 begann die Montage. Gearbeitet wurde rund um die Uhr. Die Ingenieure von Messerschmitt hatten einen genauen Plan ausgearbeitet, wie die Maschinen in neun Takten entstehen sollten. Für die Arbeit wurden rund 150 KZ-Häftlinge aus Augsburg geholt, sie schliefen im KZ Burgau, wo auch Jüdinnen aus den Vernichtungslagern Ravensbrück und Bergen-Belsen eingesperrt wurden. Etwa 150 von ihnen mussten ebenfalls im Waldwerk arbeiten. Unter einfachsten Bedingungen entstanden rund 100 Flugzeuge, die über die damalige Reichsautobahn abheben sollten. Nur etwa zehn starteten nach aktuellen Erkenntnissen tatsächlich. Weitere Fundstücke der geheimen Anlage sind im Museum Zusmarshausen ausgestellt.

AZ-Heimatentdecker: Tour für Leser geht weiter

Am Ende der Führung hatte Czysz noch eine Botschaft an die Leserinnen und Leser. „Bitte erzählen Sie von diesem Ort und kommen Sie mit Freunden und Bekannten her. Denn es darf nicht vergessen werden, was hier geschehen ist“, so der Redakteur, der einen Vergleich zum Journalismus zog. „Wir brauchen eine vielfältige Medienlandschaft mit unabhängigem Journalismus, sonst ist die Demokratie in Gefahr. Wie schnell das passieren kann, hat sich vor 90 Jahren gezeigt. Leider erleben wir im Westen und Osten, wie schnell politische Systeme kippen können.“

Der Besuch des Waldwerks ist einer von mehreren Spaziergängen, den die Augsburger Allgemeine in ihrere Reihe „Heimatentdecker“ anbietet. Vergangene Woche gab eine Expertin Tipps im Zuge einer Kräterwanderung rund um das Kloster Holzen. Am 22. August, verraten Experten, was am Lech für die Renaturierung des Flusses getan wird. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kanalbrücke, Höhe Herbertshofen. Ende August geht es dann durch den Luitpoldpark in Schwabmünchen.