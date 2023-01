Schneefall und glatte Straßen: Zwei Unfälle an der B2 bei Meitingen

Gleich zweimal hat es auf den Straßen rund um Meitingen am Sonntagabend gekracht. Dabei kamen insgesamt vier Autos zu Schaden, Verletzte gab es aber nicht.

Schneefall und glatte Straße lassen das Autofahren am Sonntagabend in weiten Teilen Bayerns zur Rutschpartie werden. Vorsicht geboten ist auch im Augsburger Land, wo sich auf einigen Strecken eine fast geschlossene Schneedecke angesammelt hat. Weil Autofahrer nicht immer an die Straßenverhältnisse angepasst fuhren, kam es bei Meitingen gleich zu mehreren Unfällen. Beteiligt waren dabei insgesamt vier Autos.

Schnee und Eis im Verkehr: Unfall mit drei Autos auf B2 bei Meitingen

Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Nordschwaben auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, ist es am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der B2 in Richtung Donauwörth zu einem Unfall gekommen.

Beteiligt waren dabei drei Autos, die auf schneeglatter Straße ins Rutschen geraten waren und zusammenstießen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, Details zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Abend noch nicht nennen.

Welche Vorgaben zu Winterreifen gibt es in anderen Ländern? 1 / 7 Zurück Vorwärts Müssen Winterreifen in Deutschland mindestens ein Profil von 1,6 Millimetern haben, sind es unter anderem in Frankreich mindestens 3,5 Millimeter. In Norwegen sind sogar 5 Millimeter Profiltiefe Pflicht.

Keine einheitliche Regelung für Winterreifen gibt es in Italien. Dort entscheiden die Provinzen, wie lange Winterreifen aufgezogen werden müssen und auf welchen Strecken das gilt. In Südtirol dürfen Fahrzeuge bei winterlichen Straßenverhältnissen nur mit Winterreifen fahren, im Stadtgebiet rund um Bozen gilt sogar vom 15. November bis 15. April eine allemeine Winterreifenpflicht, unabhängig vom Wetter.

In Österreich gilt keine generelle Winterreifenpflicht. Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen müssen - ähnlich wie in Deutschland - nur bei Schnee und Eis Winterreifen aufgezogen haben. Aber: Wer ohne erwischt wird, muss tief in die Tasche greifen. Ein Verstoß kostet bis zu 5000 Euro. Da sind die Schweizer wiederum entspannter. Dort gibt es keine ausdrückliche Sanktion, wenn ein Auto ohne Winterreifen unterwegs ist - es sei denn, es kommt zu einem Unfall. Dann muss der Fahrer, der mit Sommerreifen fährt, mithaften.

In Slowenien und einigen anderen europäischen Ländern dürfen Autofahrer im Winter auch mit Sommerreifen fahren - zumindest mit Schneeketten. Die Sommerreifen müssen aber auch 3 Millimeter Profil haben.

Im Nordosten Europas spielen Winterreifen keine Rolle. In Großbritannien gibt es keine Winterreifenpflicht, genauso wie in Irland. Wert dort Schneeketten anbringen möchte, bekommt sogar ein Problem, denn die sind verboten.

Sonderregeln gelten auch in Luxemburg. Dort besteht zwar Winterreifenpflicht bei Schnee und Glatteis, aber nicht für Leichtfahrzeuge wie Motorräder oder Quads. Allerdings dürfen an allen Fahrzeugen vom 1. Dezember bis zum 31. März Spikes angebracht werden. Mit ihnen ist aber die Maximalgeschwindigkeit eingeschränkt. Auf Autobahnen sind es 90 km/h, auf allen übrigen Straßen 70 km/h.

In Tschechien geht die Winterreifenpflicht nicht zwingend nach den Straßenverhältnissen, sondern nach der Temperatur. Fällt diese unter vier Grad Celsius, müssen die Autofahrer die Sommerreifen bis zum Frühjahr verstauen.

Unfall auf B2-Zufahrt: Auto rutscht aus Kreisverkehr in Graben

In unmittelbarer Nähe zur B2 hat sich ungefähr zeitgleich auch an der Anschlussstelle Meitingen ein weiterer Unfall bei Winterwetter ereignet: Dabei kam ein Autofahrer im Kreisverkehr an der Zufahrt zur B2 ins Rutschen und glitt in den Graben. Auch bei diesem Unfall gab es keine Verletzten, nur leichte Schäden am Auto. (zian)