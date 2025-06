Bauarbeiten auf der B2 bei Langweid stehen kurz bevor

Ab Ende Juni wird die B2 bei Langweid saniert. Dabei wird jeweils eine Spur gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit einspurig auf die andere Fahrbahn geleitet. Die Anschlussstelle Langweid ist während der Arbeiten gesperrt. Das teilte das Staatliche Bauamt mit. Auf einer Strecke von etwa 1,3 Kilometern wird die Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle (AS) Langweid-Nord und der AS Langweid sowie die AS Langweid selbst saniert. Der Grund: Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung von etwa 45.000 Fahrzeugen am Tag sind vermehrt Längs- und Querrisse aufgetreten. Die Arbeiten sind über die Wochenenden vom 26. bis 30. Juni sowie vom 3. bis 7. Juli geplant. Foto: Marcus Merk

