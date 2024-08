B300 durch Gessertshausen wird zwei Wochen lang gesperrt

Das Staatliche Bauamt Augsburg führt auch in diesem Jahr umfangreiche Sanierungsarbeiten an der stark befahrenen B300 im Landkreis Augsburg durch. Aufgrund der hohen Verkehrsdichte und der damit verbundenen Belastung sind regelmäßige Sanierungsmaßnahmen notwendig, um die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort zu gewährleisten. Die Sanierung erfolgt in zwei Abschnitten und soll bis Mitte September andauern.

Dieses Jahr betrifft die Baumaßnahme den östlichen Teil der Ortsdurchfahrt in Gessertshausen, von der Eichenstraße bis zum Bahndamm. Ursprünglich war die Sanierung dieses Abschnitts bereits im Jahr 2022 geplant, wurde jedoch aufgrund von Anliegerbeschwerden verschoben. „Die Fahrbahn, die zuletzt 1994 mit Splittmastixasphalt erneuert wurde, weist nach 30 Jahren deutliche Verschleißerscheinungen auf“, erklärt Christof Geiger, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg. „Die durchschnittliche Verkehrsbelastung von rund 24.000 Fahrzeugen täglich hat ihren Tribut gefordert, zumal der Straßenaufbau mit nur neun bis 14 Zentimetern Asphaltstärke unterdimensioniert ist.“

Um die Straße zukunftssicher zu machen, wird die Fahrbahn im Rahmen der aktuellen Maßnahme von Grund auf erneuert. Dabei wird eine neue Asphaltschicht von 26 Zentimetern Dicke eingebaut. Da die Fahrbahnhöhe aufgrund der zahlreichen Zufahrten und Einmündungen unverändert bleiben muss und alle Schichten der Straße beschädigt sind, ist ein Vollausbau unvermeidlich.

Bauzeit und Verkehrsführung: Sanierung soll Mitte September abgeschlossen sein

Die Arbeiten sind für den Zeitraum von Montag, 2. September, bis Samstag, 14. September unter Vollsperrung der Straße geplant. In Abstimmung mit den ansässigen Gewerbetreibenden wird eine provisorische Zufahrt angelegt, um einen Bauabschnitt einzusparen. Dennoch sind zwei Bauabschnitte erforderlich. Diese wurden so gewählt, dass die Zufahrt zum Edeka entweder von Westen oder von Osten möglich ist:

Bauabschnitt 1 : 02.09.2024 bis einschließlich 05.09.2024

Bauabschnitt 2 : 06.09.2024 bis einschließlich 14.09.2024

Die Umlegung der Baustelle vom ersten auf den zweiten Bauabschnitt erfolgt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, sodass die neue Verkehrsführung ab Freitagmorgen, 6. September, in Kraft tritt. Die Umleitung führt in der gesamten Bauzeit über Rommelsried. In Ergänzung zu den Arbeiten in Gessertshausen wird auch der Bereich bei Lettenbach nachgearbeitet. Dort wurden im vergangenen Jahr Unebenheiten festgestellt, die den Fahrkomfort mindern. Diese werden während der Sperrung in Gessertshausen mittels Feinfräse behoben.