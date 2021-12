Die Heilige Familie aus Eis im Wald bei Maria Elend

Plus Die Wallfahrtskirche Maria im Elend liegt idyllisch im Wald zwischen Thierhaupten und Baar. Welche Überraschungen auf die Spaziergänger und Gläubigen warten.

Glücksmomente konnten die Menschen erleben, die in der Weihnachtszeit rund um die Wallfahrtskirche Maria im Elend spazierten, die idyllisch im Wald zwischen Thierhaupten und Baar liegt. Dort warten gleich mehrere nette Weihnachtsüberraschungen.