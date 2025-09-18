Hallenbad in Gersthofen öffnet mit erneuertem Parkcafé

Die Gerfriedswelle hat am Wochenende mit einem Abschlusstag inklusive Arschbomben-Wettbewerb die Freibad-Saison in Gersthofen beendet. Nach einer intensiven Modernisierungsphase öffnet das Hallenbad am Freitag, 19. September, wieder seine Türen. In den vergangenen Monaten wurden umfangreiche technische Maßnahmen umgesetzt, um den Betrieb des Bades zukunftssicher und effizienter zu gestalten, wie die Stadt mitteilt. Am Freitag öffnet auch das rundum erneuerte Parkcafé. Dann gibt es wieder Speisen und Getränke für die Gäste des Hallenbades.

Im Mittelpunkt der Modernisierung stand die Erneuerung und Optimierung zentraler technischer Anlagen. In den vergangenen Monaten wurde unter anderem die Chlorgasanlage vollständig umgebaut und die Chlordosierung auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Dies sei ein wichtiger Schritt zur weiteren Gewährleistung höchster Wasserqualität und Sicherheit für Badegäste und Personal, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Gersthofen heißt.

Icon vergrößern Die Chloranlage wurde im Zuge der Modernisierung vollständig umgebaut.. Foto: Stadt Gersthofen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Chloranlage wurde im Zuge der Modernisierung vollständig umgebaut.. Foto: Stadt Gersthofen

So soll das gesamte System effizienter arbeiten

Darüber hinaus erfolgte die Erneuerung einer Umwälzpumpe in der Badewasseraufbereitung, die nun effizienter arbeitet und zur Energieeinsparung beiträgt. Auch die Steuerungstechnik wurde überarbeitet: Die Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) wurde erweitert und die Pumpen werden künftig über moderne Frequenzumrichter angesteuert. Das soll unter anderem für eine bessere Energieeffizienz sorgen. Außerdem wurde die Trinkwasserversorgung umgebaut, damit sie stabil und hygienisch einwandfrei bleibt. Ergänzt wurde die technische Aufrüstung durch die Einbindung einer neuen Gebäudeleittechnik, die künftig eine zentrale und übersichtliche Steuerung aller relevanten Anlagen im Hallenbad ermöglichen soll.

Öffnungszeiten des Hallenbads Gersthofen

Das Hallenbad an der Brucknerstraße 1a in Gersthofen bleibt montags geschlossen. Es hat dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 21 Uhr geöffnet und donnerstags von 7 bis 21 Uhr. Samstags ist von 8 bis 17 Uhr geöffnet und sonntags von 8 bis 12 Uhr. (AZ)