„Ich finde es einfach eklig“ - Badeverbot vermiest die Stimmung am Rothsee

Blaualgen, Zerkarien und Schlamm: Immer wieder wird der Badespaß im Rothsee getrübt. Das aktuelle Badeverbot für den Rothsee in Zusmarshausen ist ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte des Gewässers. Diesmal sind es Fäkalkeime, die für Ausschlag oder Durchfall sorgen können. Schreckt das die Besucherinnen und Besucher am Rothsee ab. Unsere Redaktion hat sich umgehört.

Fäkalkeime und Zerkarien schrecken diese Besucher nicht vom Baden ab

Das Badeverbot hält Gabriele Spring aus Zusmarshausen nicht vom Schwimmen ab. Foto: Alisia Öztürk

Am Donnerstagnachmittag ist Gabriele Spring aus Zusmarshausen die einzige, die im Rothsee trotz des Badeverbots schwimmen geht. Angst habe sie nicht: „Solche Warnungen kommen und gehen. Ein Hinweisschild ist auf jeden Fall gut, aber man sollte den Leuten schon selbst überlassen, ob sie Baden gehen oder nicht“, sagt die 64-Jährige. Auch als Zerkarien im Badesee gefunden wurden, hielt das Spring nicht davon ab, in den See zu gehen: „Ich habe zwar einen leichten Ausschlag bekommen, aber das war nicht schlimmer als ein Insektenstich“, erzählt sie.

Die Thielemanns und das Ehepaar Klimm gehen lieber woanders baden

Barbara und ihre Tochter Marie Thielemann gehen schon seit Jahren nicht mehr in den Badesee. Foto: Alisia Öztürk

Anders sehen das Barbara und ihre Tochter Marie Thielemann. Die beiden sind mit dem Fahrrad zum Rothsee gekommen, wollen darin aber nicht baden: „Wir fahren lieber 20 Kilometer mit dem Auto, um baden zu gehen, als vier Kilometer mit dem Rad hierher“, sagt die 55-Jährige. Angst haben sie aber nicht: „Ich finde es einfach eklig. Man sieht gar nicht mehr, was da alles im See schwimmt“, sagt Barbara Thielememann. Beide kommen aber öfter zum Sport an den Rothsee oder zum Volleyballspielen, erzählt ihre Tochter Marie. „Es wäre praktisch, wenn man nach dem Sport oder Volleyball in den See springen könnte. Die Anlage ist ja eigentlich sehr schön“, sagt die 18-Jährige. Auch ihre Mutter stimmt ihr zu: „Es gibt ja immer wieder ein Badeverbot aufgrund von Bakterien oder Zerkarien. Dass dieses Problem bisher nicht gelöst werden konnte, obwohl schon so viel Geld in den Rothsee investiert wurde, ist einfach sehr schade.“

Das Ehepaar fährt schon seit Jahren zum Rothsee um dort Rast zu machen, Baden würden sie dort nicht. Foto: Alisia Öztürk

Anna und ihr Mann Manfred Klimm aus Ziemetshausen teilen die Meinung der Thielemanns: „Es ist ja alles da: Liegewisen, Duschen und ein großer See.“, sagt die 68-Jährige. Das Ehepaar fährt schon seit Jahren mit dem Fahrrad immer wieder zum Rothsee und machen dort Rast, baden gehen sie jedoch nie. „Ich würde hier nicht reingehen. Angst habe ich zwar nicht, aber auf einen Ausschlag kann ich verzichten“, erzählt sie. Manfred Klimm stimmt ihr zu und ergänzt: „Obwohl man den See schon abgelassen hat, konnten sie das Problem mit den Zerkarien, Bakterien und dem Schlamm nicht lösen.“ Daher fahren die beiden lieber zum Turncable Wakepark nach Thannhausen, um sich im Wasser abzukühlen.

Maximilian Hetzel kommt aus Stuttgart. Am Rothsee macht er nur Rast, um danach weiter mit dem Fahrrad nach Augsburg zu fahren. Baden würde er hier aber nicht. Foto: Alisia Öztürk

Maximilian Hetzel ist mit dem Fahrrad von Neu-Ulm gekommen. Er kommt aus Stuttgart und ist einen Teil der Strecke mit dem Zug gefahren. Am Rothsee macht er Rast, bevor es weiter nach Augsburg geht. Baden würde der 29-Jährige im Rothsee aber nicht: „Wenn auf dem Schild eine Begründung steht, warum man nicht baden gehen darf, würde ich auch nicht reingehen“, sagt der 29-Jährige.

Der Bademeister geht regelmäßig im Rothsee baden

Ganz anders sieht es Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl, der im Sommer regelmäßig im Rothsee schwimmen ist. So auch am Samstag, am Sonntag und am Montag, bevor das Gesundheitsamt da war. Gesundheitliche Folgen fürchtet der 64-Jährige nicht: „Was soll denn passieren? Mir geht‘s ja gut.“ Ein weiterer Grund für seine Angstfreiheit ist seine Badedauer: Die Strecken, die ich schwimme, werden jetzt eh kürzer wenn es kälter wird. Da bin ich ja nicht mehr für lange Zeit drin.“ Er sagt, er würde auch weiterhin in den See gehen und dort schwimmen.

Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl geht regelmäßig im Rothsee schwimmen. Foto: Marcus Schnitzler (Archivbild)