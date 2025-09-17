Extrem hohe Keimbelastung: Badeverbot am Rothsee

Kurz vor den vielleicht letzten schönen Badetagen in diesem Sommer hat das Gesundheitsamt im Landkreis Augsburg ein Badeverbot für den Rothsee erlassen. Grund ist die „massive Überschreitung“ von Grenzwerten der Wasserqualität. Aufgefallen waren die Veränderungen im mikrobiologischen Bereich bei einer Routinekontrolle am Montag, die das staatliche Gesundheitsamt im Rothsee und anderen Badegewässern im Landkreis während der Sommersaison regelmäßig durchführt. Um diese Bakterien geht es.

Wer nach einem kürzlichen Bad jetzt Symptome hat, sollte zum Arzt gehen

Die Grenzwerte für E. coli-Bakterien und Enterokokken sind demnach mehrfach überschritten – es handelt sich dabei um Fäkalkeime. Das staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg hat daher bis auf Weiteres ein Badeverbot für das Gewässer ausgesprochen. Es ist von einer Gesundheitsgefährdung für Badegäste auszugehen. Bei Missachtung des Verbots könnten nach dem Baden etwa Durchfallerkrankungen oder Wundinfektionen auftreten. Personen, die kürzlich im Rothsee baden waren und entsprechende Symptome entwickeln, sollten sich zeitnah an ihre Hausarztpraxis wenden, rät das Gesundheitsamt.

Landrat Martin Sailer bittet um strikte Einhaltung des Badeverbots

Landrat Martin Sailer betont: „Die Sicherheit und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger hat für uns oberste Priorität. Das Badeverbot ist eine notwendige Maßnahme, um mögliche gesundheitliche Risiken zu vermeiden.“ Besucherinnen und Besucher sollten die Hinweise vor Ort unbedingt beachten, so der Landrat weiter. Ende Juli musste das Naturfreibad in Fischach ebenfalls wegen einer Keimbelastung für rund zehn Tage schließen. Damals war eine Einspülung durch starken Regen vermutet worden.