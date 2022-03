Bahnausbau

vor 46 Min.

Region will in Berlin über die Vorgaben für den Bahnausbau diskutieren

Plus Sind 26 Minuten Fahrzeit und vier Gleise wirklich nötig für den Bahnverkehr zwischen Ulm und Augsburg? Politiker aus dem Landkreis Augsburg wollen das in Berlin klären.

Von Katja Röderer

Der Blick geht nach Berlin. Nur dort kann an den Vorgaben für die geplante Bahnstrecke Ulm-Augsburg gerüttelt werden. Es geht um 26 Minuten Fahrzeit, um Maximalgeschwindigkeiten von 300 Stundenkilometern und um Steigungen von höchstens acht Promille auf vier Gleisen. Bleibt es bei diesen Planungsvorgaben, muss sich die Region auf ungewohnt hohe Brücken, auf Tunnel und erhebliche Eingriffe in den Lebensraum von Mensch und Tier einstellen. Dabei könnte es vielleicht auch anders gehen, sagen Verkehrsexperten und Politiker. Sie wollen sich jetzt in Berlin Gehör verschaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen