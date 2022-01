Bahnausbau Ulm-Augsburg

Bahnausbau: Das bedeutet die Trasse an der A8 für die Menschen in der Region

Plus Monstertrasse oder Fortschritt? Wir zeigen in einer neuen Serie, welche Auswirkungen die Trassen im Zuge der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg auf unsere Heimat hätten.

Wo sollen die Gleise für die Ausbaustrecke der Bahn zwischen Ulm und Augsburg verlaufen? Vier Trassen prüft das Projektteam der Bahn im Moment. Um den Deutschlandtakt einzuhalten, muss der Fernverkehr die Strecke in 26 Minuten schaffen. Ein Ziel, das alles andere als leicht zu erreichen ist. Denn jede der vier vorgeschlagenen Trassen stößt irgendwo zwischen Ulm und Augsburg auf heftigen Widerstand bei den Anrainern. Das gilt auch für die sogenannte Autobahntrasse, die in den Plänen als orange Trasse gekennzeichnet ist. Diese stellen wir hier im Detail vor, die anderen Varianten folgen in den kommenden Wochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

