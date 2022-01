Bahnausbau Ulm-Augsburg Das bedeutet die schnellste Bahntrasse für Natur und Anwohner in der Region

Von Sophia Huber und Katja Röderer - 18:30 Uhr

23 Minuten bräuchte der Zug von Augsburg nach Ulm, wenn der Bahnausbau mit der "türkisen" Variante umgesetzt wird. Aber es gibt Protest - nicht nur von Anwohnern.

In 26 Minuten von Augsburg nach Ulm. Mit diesem Ziel vor Augen plant eine Projektgruppe der Bahn eine neue Bahntrasse zwischen den beiden schwäbischen Metropolen. Vier mögliche Varianten werden derzeit geprüft. Doch keine davon trifft auf breite Zustimmung in der Bevölkerung. Stattdessen formiert sich zunehmend Widerstand in den Landkreisen Augsburg, Günzburg und Neu-Ulm. Das gilt auch für die türkise Strecke, die teilweise entlang der Autobahn verläuft - teilweise aber auch unberührte Natur quert. Wir stellen sie genauer vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .