Was plant die Stadt für die Sanierung der Bahnunterführung in Westheim?

Im Jahr 2030 soll die Bestandsstrecke der Bahn von Augsburg nach Ulm grundlegend saniert werden. Doch nicht erst dann droht der Stadt Neusäß eine monatelange Baustelle. Wie Bürgermeister Richard Greiner zuletzt im Stadtrat sagte, will die Bahn jetzt bereits wissen, wie denn nun aus Sicht der Stadt die Unterführung an der Westheimer Straße saniert werden soll. Die Zeit drängt: Bereits ab 2027 will die Bahn an dem Brückenbauwerk „vorbereitende Maßnahmen“ ausführen, so ein Sprecher der Bahn. Je nachdem, was Neusäß sich vorstellt, könnten mit dem Ausbau „ganz erhebliche Kosten auf die Stadt“ zukommen, so Greiner.

