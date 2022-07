Familie Miller saniert ein Feldkreuz in Baiershofen

Im 19. Jahrhundert errichtete die Familie Miller ein Feldkreuz zwischen Baiershofen und Altenmünster. Nachfahren haben es nun erneuert.

Kunigunde und Helmut Miller aus Baiershofen sanierten das Feldkreuz am Fahrradweg zwischen Baiershofen und Altenmünster. Erstellt wurde es 1891 von Millers Vorfahren Georg und Krezentia. Da es aus Sandstein gebaut war, wurde es baufällig. Schon vor einigen Jahren überlegten sich die Nachfahren, es zu sanieren. Nach mehreren Anfragen bei verschiedenen Steinmetzen kamen sie zum Entschluss, dass sie ein neues Kreuz errichten werden. Es dauerte, bis die Genehmigung vorlag. Nun war es endlich so weit. Wallfahrtspfarrer und Dekan Philipp Pfefferer segnete das Kreuz, das am Rad- und Gehweg in Richtung Altenmünster einen neuen Platz hat.

Restauriertes Kreuz: Dank an die Familie Miller

Der Geistliche bedankte sich bei der Familie Miller. Er richtete an alle die Bitte, solche Mahnmale in Ehren zu halten und Gott für alles zu danken. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Altenmünster, Florian Meier, freute sich und dankte der Familie, dass solche Erinnerungsstücke weiterhin erhalten werden. Die Musikkapelle aus Altenmünster sorgte mit einigen Musikstücken für den festlichen Rahmen. Die Familie Miller lud als Dank alle Anwesenden zu Kaffee und Kuchen ein. Kunigunde Miller verlas ein selbst verfasstes Gedicht von Karl Meier über Brauchtum der Schwäbischen Heimat. (fmi)

[FM1]