Neun Dörfer und eine große Fronleichnamsprozession

Baiershofen gilt als besonders sehenswertes Dorf und war nun Schauplatz einer besonderen Fronleichnamsprozession.

Der Altenmünsterer Ortsteil Baiershofen empfing seine Gäste zu Fronleichnam mit reich geschmückten Häusern und Straßen. Schon beim ersten Betreten des historischen und geschützten Angerdorfes kam festliche Stimmung auf. Dazu trug auch der strahlend blaue Himmel bei.

Entsprechend begeistert zelebrierten Pfarrer Thomas Philipp Pfefferer und Kaplan Jiby John den Festgottesdienst zu Fronleichnam, zu dem sich die Gläubigen der neun Dörfer der Pfarreiengemeinschaft versammelt hatten. In seiner Ansprache ging Pfefferer auf das Beispiel des selig gesprochenen Carlo Acutis ein, von dem eine Reliquie im Altar der Baiershofer St.-Leonhard-Kirche eingebracht ist: "Er kann mit seinem Wirken ein Beispiel für junge Menschen sein und wenn ich hier in die Gesichter so vieler junger Leute sehe, entdecke ich viel Potenzial."

Bei der folgenden Prozession wurde die Monstranz begleitet von 23 Vereinsfahnen mit ihren Abordnungen und 14 Kirchenfahnen der Pfarreien. Kinder streuten während der Prozession Blumen. Für die musikalische Gestaltung beim Gottesdienst und der Prozession sorgte die Blaskapelle Altenmünster. Anschließend bewirtete der Sportverein Baiershofen die Teilnehmer im Bürgerhaus.