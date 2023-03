Theaterspieler in Baiershofen gehen auf der Bühne auf Reisen

Ende März steht eine Komödie auf dem Spielplan. Es geht um einen Urlaub, der beinahe zu einem Reinfall geworden wäre.

Die Theaterspieler des Sportvereins Grün Weiß Baiershofen bereiten sich auf ihre nächste Aufführung vor. Ausgesucht haben sie in diesem Jahr das Stück "Wenn einer eine Reise tut" von Regina Rösch. Darum geht es: Oswald und sein Freund Emil fahren schon seit vielen Jahren immer zum Kururlaub nach Bad Füssing. Ihr Motto dabei: "Morgens Fango, abends Tango". Doch dann wollen ihre Frauen plötzlich ebenfalls in den Urlaub fahren. Die beiden zieht es auf Kreuzfahrt und die Karibik mit den jeweiligen Ehemännern. Doch dann kommt es im letzten Moment zur Wende: Es soll doch in den Kururlaub gehen.

Und so verläuft der ganz anders als in den Vorjahren. Trotz Massage, Heilwasser, Bewegungsbad und Tai Chi will sich in diesem Jahr keine richtige Erholung bei den Herren einstellen. Auch Helga und Betty sind enttäuscht, hatte man sich eine Kur doch wesentlich spannender vorgestellt. Doch dann scheinen Emil und Oswald doch noch zu einem lange ersehnten Date mit zwei jungen Damen zu kommen. Doch fallen die Ehefrauen auf das Ablenkungsmanöver rein?

Die Rollen und ihre Darsteller in Baiershofen

Die Rollen in Baiershofen sind längst verteilt. Bei Spielleiter Stefan Mayer ist Werner Bickel Feuerwehrkommandant Oswald Krause, Sonja Klein ist eine Ehefrau Helga, Karl Zinkler spielt seinen Freund Emil Lautenschläger und Heidi Schulz seine Ehefrau Betty. Evenfalls auf der Bühne sind Antonie Hegele als Masseurin Susi Weber, Jonathan Schumann ist Feuerwehrmann Max Kaiser, ein Freund von Oswald und Emil, Edith Popp spielt den Kurgast Jacqueline Niedermüller, Jakob Finkel gibt Adalbert Baron von und zu Stadelhofen, Bettina Fischer ist Kurgast Chantal Obermeier, Tobias Wiedemann spielt den Kurgast und Heiratsschwindler Ferdinand von Cartier. Souffleuse ist Sabine Hegele.

Aufführungstermine sind Freitag, 31. März; Samstag 1., Sonntag (Ostersonntag), 9., Freitag, 14. sowie Samstag, 15. April. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Baiershofen. Karten gibt es im Vorverkauf bei Familie Hofmeier, Telefon 08295/607, E-Mail: Theater-svb@freenet.de. (AZ, fmi)