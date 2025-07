Sie lebt die Städtepartnerschaft aus vollem Herzen

Beim Sommerempfang der Stadt Bobingen, zu dem neben Politikern, Vertretern aus Wirtschaft, Kirchen und örtlichen Vereinen auch zahlreiche geladene Gäste erschienen waren, wurde der diesjährige Kulturpreis verliehen. Er ging an Barbara Falkenhein.

Geplant waren Empfang und Preisverleihung im Park des Renaissance-Schlösschens. Wegen des Wetters wurde die Veranstaltung kurzfristig in den Sitzungssaal des Rathauses verlegt. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang vom Duo „The Cupcakes“, das gleich zu Beginn mit dem Stück „Je veux“ einen Hauch von Frankreich ins Rathaus brachten. In seiner Laudatio hob Bürgermeister Klaus Förster den unermüdlichen Einsatz Falkenheins für ihren Einsatz zur Entwicklung der Städtepartnerschaft und die Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Bobingen und Aniche hervor. „Barbara Falkenhein ist nicht nur die treibende Kraft für den weiteren Ausbau der Städtepartnerschaft, sondern auch ein Bindeglied zwischen Schulen, Vereinen und Amtsträgern“, so Förster in seiner Rede.

Die Liebe zum Land begleiten sie ihr ganzes Leben lang

Falkenhein entdeckte schon früh ihre Liebe zu Frankreich und zur französischen Sprache. Nach ihrem Abitur studierte sie Französisch und Latein und unterrichtete beide Sprachen an Gymnasien. Die 68-Jährige kann man zu Recht als frankophil bezeichnen, ihre Liebe zu dem Land, den Menschen, auch insbesondere zur Kultur und Geschichte, begleiten sie beinahe ihr ganzes Leben lang. Seit 2018 ist Falkenhein Vorsitzende des Vereins „Freunde von Aniche“ und lebt die Städtepartnerschaft aus vollem Herzen. Verständlich, dass Barbara Falkenhein auch regelmäßig Delegationen nach Aniche begleitet. Ganz nebenbei fungiert sie dabei auch als Dolmetscherin. Seit einigen Jahren engagiert sich der Verein auch beim Bobinger Ferienprogramm und möchte den Teilnehmern das Land näherbringen.

Auch der Bürgermeister der Partnerstadt Aniche, Xavier Bartoszek, ließ der Preisträgerin über seinen Kollegen Förster ausrichten, dass Barbara Falkenhein „eine unermüdliche Botschafterin der deutsch-französischen Zusammenarbeit ist und die Verbindung beider Städte verkörpert“.

Großen Rückhalt durch die Familie

In ihrer Dankesrede hob Falkenhein hervor, dass ohne den Rückhalt ihrer Familie ein solches Engagement nicht möglich wäre. Auch ihr Ehemann und die beiden Töchter des Paares leben die Liebe zu Frankreich. „Der errechnete Geburtstermin unserer älteren Tochter war kurioserweise der 14. Juli, der französische Nationalfeiertag. Zwar ließ sie sich einige Tage länger Zeit, aber ein solches Datum kann schon fast kein Zufall sein“, stellte die 68-Jährige schmunzelnd fest. Und auch die Liebe zur französischen Küche und den Wein teilt das Paar. Deshalb gab es zur Preisverleihung nicht nur eine Urkunde, sondern auch edle Tropfen.

Vive l´amitié – Es lebe die Freundschaft

Im Mai hat der Verein im Übrigen ein besonderes Treffen arrangiert: Eine Boule-Gruppe aus Aniche trat gegen die Mitglieder des Bobinger Vereins im Singoldpark an. Anfang Juli besuchte eine fünfköpfige Künstlergruppe die Stadt, mit Ölgemälden, Zeichnungen, Aquarellen und Kalligrafien Anicher Künstlerinnen und Künstler im Gepäck. Diese Kunstwerke sind noch bis zum 9. August in der Galerie des Rathauses während der Öffnungszeiten unter dem Titel „Über Grenzen hinweg-Kunst verbindet, Kunst vereint“ ausgestellt. Und spätestens zum Bobinger Volksfest vom 8. bis 12. August wird wieder eine Delegation aus Aniche anreisen. Dann wird das 75-jährige Jubiläum des Laurentiusfestes gefeiert, dessen Höhepunkt ein mehr als sechs Meter hoher Riesen „Kopierre“ sein wird, eine überdimensionale Figur, wie sie bei Stadtfesten in Frankreich üblich ist.