Abschiedsstimmung bei den Kangaroos

Fünf weitere Spieler verlassen den Zweitbundesligisten BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen.

Nachdem sich der Kader der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen über den Sommer sukzessive formiert hat, steht nun auch fest, dass neben den bisherigen Abgängen fünf weitere Spieler künftig aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in der 2. Basketball-Bundesliga für die Kangaroos auflaufen werden. Dies sind Lewis Londene (26), Stjepan Topalovic (24), Nino Tomic (25), Marc Kaufeld (27) und Marco Hack Vazquez (27). Alle Spieler nahmen in der vergangenen Saison wichtige Rollen in der Mannschaft ein. So verbuchte Lewis Londene bei rund 20 Minuten Spielzeit 6,3 Punkte im Durchschnitt und hatte seine Saisonbestleistung mit 22 erzielten Zählern im Spiel gegen die BIS Baskets Speyer. Der Friedberger galt zudem als einer der Publikumslieblinge beim Leitershofer Anhang. Stjepan Topalovic markierte bei 21 Minuten Spielzeit 7 Punkte pro Partie, Nino Tomic bei 11 Spielminuten 3,9 Punkte. Obwohl sowohl Topalovic als auch Tomic seit langem in Deutschland leben und arbeiten, verhinderte die Local Player Regelung durchaus mehr Spielanteile für beide Akteure. Marc Kaufeld überzeugte vor allem durch harte und aufopferungsvolle Arbeit in der Verteidigung und war sich für keinen Job zu schade. Marco Hack Vazquez war der Pechvogel der Saison. Bedingt durch Verletzungen konnte er nur die beiden letzten Saisonspiele absolvieren. Dabei trug er sich im letzten Heimspiel unter dem Jubel der Fans in letzter Sekunde noch in die Korbjägerliste ein.

„Alle waren wertvolle Bestandteile des Teams auf und neben dem Platz und haben die Farben der Kangaroos in den letzten Jahren mit Stolz, Schweiß und Willen getragen“, dankt BG Headcoach Emanuel Richter den Spielern. „Wir hatten einen größeren Wechsel im Team, als eigentlich geplant", sagt Stefan Goschenhofer, der Sportliche Leiter der Kangaroos: "Dies ist vor einer zweiten Saison in der PRO B aber nicht verwunderlich. Einerseits waren wir so gut, dass uns die besten Spieler von zahlungskräftigeren Vereinen abgeworben wurden. Andererseits ist der Aufwand mit bis zu sieben Trainingseinheiten, Videoanalyse und vor allem den Auswärtsspielen enorm. Da setzt mancher dann verständlicherweise auch andere Prioritäten zwischen Beruf, Studium und dem Basketballsport auf diesem Level. Dazu gilt es, die Wünsche des Trainerteams bestmöglich zu berücksichtigen. Über die Jungs, die uns jetzt verlassen haben, können wir nur das Beste sagen. Deren neue Vereine können sich auf Top-Akteure und großartige Typen freuen." Alles sollen noch offiziell vor einem Heimspiel verabschiedet werden. "Selbstverständlich bekommen die Spieler, die weiterhin in Augsburg leben, von uns auch eine Dauerkarte für die nächste Saison“, so Goschenhofer.

Lewis Londene, der Vizekapitän der abgelaufenen Saison, hebt vor allem nochmals den Anhang hervor: „Es hat sich ergeben, dass ich dieses Jahr nicht mehr Teil des Teams sein werde. Ein sehr großes Dankeschön an alle Fans, die mich über die Jahre unterstützt und begleitet haben. Es hat mich immer gefreut und ich werde es sehr vermissen, mit Euch in der Halle zu stehen.“

Unterdessen läuft die Vorbereitung der Kangaroos weiter auf Hochtouren. Am Samstag gastiert man bei Pro-A Ligist Lions Karlsruhe zu einem Testspiel, am 16./17. September findet dann der „baramundi cup“ in eigener Halle statt. Dazwischen war das Team zur Abwechslung letzten Samstag beim Heimspiel des FC Augsburg gegen den VfL Bochum eingeladen. „Das war eine tolle Team-Building-Maßnahme für uns", bedankt sich BG-Generalmanager Wayne Chico Pittmann insbesondere bei Michael Ströll und den FCA-Verantwortlichen. "Gerne sprechen wir die Gegeneinladung für eines unserer Heimspiele aus.“ (asan)