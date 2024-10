Auf Spitzenspiel folgt das Verfolgerduell

Eine Woche nach der knappen 80:85-Niederlage beim Topfavoriten Rhein Stars Köln wartet auf die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen am fünften Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga Pro B schon wieder ein Topspiel. Die Kangaroos treffen um 19.30 Uhr in der Stadtberger Sporthalle als aktueller Tabellenzweiter auf den direkten und sehr ambitionierten Verfolger BBC Coburg, der punktgleich auf Platz vier im Klassement notiert ist.

In diesem Match wird auf jeden Fall eine Serie enden. Die Oberfranken sind bisher auswärts noch ungeschlagen und konnten in der Fremde Siege bei den Oberhaching Tropics und dem FC Bayern Basketball II feiern. Die Kangaroos behielten mit den beiden Siegen gegen Würzburg und Ehingen auf eigenem Terrain bisher ebenfalls ihre weiße Weste. An den BBC hat man allerdings keine guten Erinnerungen: In der vergangenen Saison unterlag die BG den Vestestädtern zwei Mal, in Coburg 55:80 und zu Hause dann 89:103. Beide Spiele waren nicht unbedingt die Highlights der Stadtberger in der letzten Saison. Demzufolge gilt es für die Kangaroos, diese kleine schwarze Serie am Samstag zu beenden.

Die intensive Partie in Köln wurde unter der Woche noch einmal aufgearbeitet, danach ging der Blick aber schon wieder sehr schnell nach vorne. Centerspieler Ferenc Gille: „Ja, die Niederlage in Köln war natürlich enttäuschend, vor allem, weil sie so knapp war und es viele Faktoren gab, die gegen uns waren. Das gesagt, würde ich nicht weiter auf das Spiel gegen Köln eingehen wollen, da wir uns jetzt auf das nächste Spiel fokussieren, um einen weiteren Sieg zu holen. Und uns nicht mit Vergangenem weiter aufhalten sollten“, so Gille. Ähnlich sieht es Coach Richter. Auch bei ihm zählt nur das Spiel am Samstagabend: „Die Fans dürfen sich auf ein weiteres Topspiel freuen. Mein Team ist heiß und kann das Wochenende kaum erwarten. Wir wollen alles geben, um den Heimnimbus zu wahren. Positiv ist, dass von den vier zuletzt fehlenden Spielern einige wieder im Kader stehen werden. Das erhöht unsere Möglichkeiten für eine tiefere Rotation“, vermeldet der BG-Chefcoach gleich auch noch eine personelle Entspannung der zuletzt doch misslichen Lage.

Icon Vergrößern Kangaroos-Coach Emanuel Richter hofft auf den Einsatz der zuletzt verletzten Noel Duarte und Christian Hinckson (von links). Foto: Oliver Reiser Icon Schließen Schließen Kangaroos-Coach Emanuel Richter hofft auf den Einsatz der zuletzt verletzten Noel Duarte und Christian Hinckson (von links). Foto: Oliver Reiser

Die Coburger hatten ähnlich wie die Stadtberger vor der Saison einige personelle Veränderungen zu vermelden. Adrian Petkovic (19) und Gabriel Kuku (22) schafften den Sprung in die BBL zu Kooperationspartner Bamberg, Danas Kazakevicius (19) zog es nach Bonn bzw. Rhöndorf. Kapitän Sven Lorber beendete aus beruflichen Gründen seine Karriere in der 2. Liga und spielt fortan in der Regionalliga bei Breitengüssbach. Dazu verließen auch die beiden Amerikaner Mortensen und Petersen den Club. Trainer Patrick Seidel konnte aber auch zahlreiche Hochkaräter als Neuzugänge in seinem Team begrüßen: Der US-Amerikaner Zach Hinton (30/198) war im abgelaufenen Jahr der überragende Spieler der Regionalliga West, führt nun die interne Scorerliste an. Aufbauspieler Nico Wenzl (23/185) kann auf die Erfahrung von über 100 Zweitligaspiele zurückgreifen und kam vom Mitteldeutschen BC. Und auch Tim Herzog (19/201/aus Erfurt), Simon Franke (21/190/aus Speyer) und Marlon Stephan (20/190/aus Breitengüssbach) weisen PRO-B Erfahrung auf. Auch die hochtalentierten Ben Diederichs (19/208/vom Team Südhessen) und Sean Ludwig (21/196/ aus Leipzig) sind Neuzugänge. Insgesamt ist Coburg angesichts dieser Ausgeglichenheit ein nicht einfach einzuschätzender Gegner. Bei den Statistiken liegen die Nordbayern bei den Rebounds und Turnovers vor den Leitershofern, die im Gegenzug bisher leicht bessere Wurfquoten an der Freiwurf- und Dreierlinie aufweisen. Für ein spannendes Match dürfte also gesorgt sein.

Das Vorspiel bestreitet um 16.30 Uhr die zweite U16 Mannschaft der Leitershofer in der Bezirksoberliga gegen Ingolstadt. Nach Beendigung dieser Partie ist ab ca. 18.15 Uhr Einlass in die Halle für die PRO B. Um Wartezeiten an Abend zu verhindern, empfehlen die Kangaroos, sich die Tickets vorab digital über den Ticketshop auf der Homepage zu sichern. Auf dieser kann man sich auch anmelden für die Auswärtsfahrt eine Woche später nach Ulm, welche von den BG-Fanbeauftragten organisiert wird. (asan)