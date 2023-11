Basketball

vor 33 Min.

Das war nichts für schwache Nerven

Plus Nachdem die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen 33 Minuten einem Rückstand hinterher läuft, können sie nach einer furiosen Aufholjagd und Verlängerung noch einen 105:94-Sieg feiern.

Von Oliver Reiser

"Die Pause hat uns gut getan. Da konnten wir einige Blessuren auskurieren und gut trainieren", zeigte sich Emanuel Richter, der Trainer der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen, vor dem Spiel gegen die punktgleiche Mannschaft von Ahorn Camp Speyer zuversichtlich. "So viel Pech wie zuletzt bei der 99:102-Niederlage in Ulm könne wir nicht noch einmal haben." Dass er so lange zittern musste, hätte er sich nicht träumen lassen.

Drei Drittel rannten die Kangaroos einem Rückstand hinterher, schien vor allem in den ersten zehn Minuten die zweiwöchige Spielpause zu verlängern. Und das Glück stand auch nicht auf ihrer Seite. Mit einem Buzzer-Beater trafen die Gäste zum 18:27 nach dem ersten Drittel. Zur Pause lagen die Hausherren mit 42:53 zurück. Das BG-Trainertrio stand noch lange während der Pausenshow der Cheerleader "Cheetahs" auf dem Spielfeld, um sich zu beraten, was sie ihren Spielern nun erzählen sollen.

