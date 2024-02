Gegen Ulm: Nächstes Heimspiel-Highlight für Kangaroos

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat am Samstagabend die Orange Academy zu Gast.

Für die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen steht am Samstagabend in der 2. Basketball-Bundesliga ein weiteres Heimspiel-Highlight auf dem Programm. Zu Gast in der Stadtberger Sporthalle ist mit der Orange Academy das Farmteam des amtierenden Deutschen Meisters ratiopharm Ulm. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Nur zwei Wochen nach dem beeindruckenden Match vor 1122 Zuschauern gegen den FC Bayern München Basketball II dürfen sich die Fans der Kangaroos auf ein weiteres Derby freuen, dieses Mal auf das rein schwäbische Duell. Rein sportlich gesehen wird die Aufgabe dagegen kaum leichter. Die Ulmer sind auf Tabellenplatz drei notiert und nach dem ein oder anderen Ausrutscher der beiden Spitzenreiter Rhöndorf und Erfurt bereits in Schlagdistanz zu diesen Teams. Auch, weil die Orange Academy letzte Woche auswärts in Rhöndorf überraschend mit 84:78 gewann und dabei die Doppellizenzspieler aus der BBL gar nicht vollständig an Bord hatte. Denn diese können sich, im Vergleich zu vielen anderen Farmteams, nicht über ihre Einsätze in der ersten Mannschaft beschweren. Der Standort an der Donau gilt als gute Plattform, um den Topspielern aus der PRO B auch reale Einsatzzeiten in der 1. Bundesliga oder im Europapokal zu gewähren.

Kangoroos erwarten Ulmer Nachwuchsspieler von Top-Format

Das herausragende Quintett der Ulmer Doppellizenzspieler besteht aus Maximilian Langenfeld (20 Jahre/198cm) , Noa Essengue (17/205), Alec Anigbata (19/204), Seikou Sisoho Jawara (23/190) und Philipp Hecker (22/192). Alle Spieler scoren im Durchschnitt im hohen zweistelligen Bereich. Bei der unglücklichen 99:102 Niederlage der Kangaroos in der Hinrunde war der Spanier Jawara noch nicht dabei, die anderen vier Akteure markierten zusammen aber sagenhafte 90 Punkte. Kaum zu stoppen war dabei Supertalent Essengue. Der Franzose wird unter Experten sogar als künftiger NBA-Spieler gehandelt. Hinter dem Quintett lauern zusätzlich eine riesige Anzahl weiterer hochtalentierter Spieler auf ihre Chance. So markierte der erst 16 Jahre alte Juniorennationalspieler Jervis Scheffs letzte Woche in Rhöndorf gleich einmal 21 Punkte.

BG General Manager Wayne Chico Pittman, ein ausgewiesener Kenner des deutschen Nachwuchsbasketballs, freut sich daher auf das Spiel. „Für mich persönlich ist nicht der FC Bayern das Saisonhighlight, sondern das Spiel gegen die Orange Academy. Ich sehe dieses Programm als aktuell führend in Deutschland, unsere Fans dürfen sich also erneut auf einen Kracher freuen. Wir sind aber auch heiß, die selbstverschuldete Hinspielniederlage nach guter Leistung liegt uns noch im Magen. Dazu haben wir gegen Ulm bisher alle drei Duelle seit dem Aufstieg verloren“, hofft Pittman am Samstagabend auf den ersten Sieg gegen die württembergischen Schwaben, deren Orange Campus aber in Neu-Ulm auf bayerisch-schwäbischen Gebiet liegt.

Sieg für den Kampf um die Playoffs wichtig

Für die BG ist das Match von enormer Bedeutung. Denn die Euphorie nach dem Sieg gegen Bayern war nach der Auswärtspartie in Frankfurt schnell wieder verloren. Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierte man sich am Main nicht auf Zweitligaformat, die gute spielerische Leistung der Vorwoche schien ebenso wie die Treffsicherheit wie weggeblasen. Demzufolge versuchte das Trainerteam, die Partie schnell aufzubereiten und den Blick nach vorne zur richten. BG-Headcoach Emanuel Richter: „Ein weiteres Derby, ein weiteres Spiel, ein weiteres Endspiel für uns im Kampf um die Playoffs. Es wird wieder ein Spektakel geben, wir bauen auf unsere Fans."

Wie wichtig ein Sieg wäre, zeigt der Blick auf die Tabelle. Die BG ist auf Platz sieben notiert, direkt dahinter lauern vier Teams. Fünf Mannschaften kämpfen also um zwei Playoff-Plätze. Die drei Mannschaften vor der BG haben allerdings auch nur einen Sieg mehr auf dem Konto. Nach sechs Heimsiegen in Folgen wollen die Stadtberger mit dem siebten Sieg ihre Position weiter verbessern, wohl wissend, dass anschließend nur noch zwei Heim- bei vier Auswärtsspielen auf dem Programm stehen.

Einlass in die Halle ist am Samstagabend ab 18.15 Uhr. Im Vorspiel gibt es ein Derby der schwäbischen Bezirksoberliga. Hier trifft die zweite Mannschaft der Leitershofer auf die dritte Garnitur, beide Teams spielen in derselben Liga. Die Verantwortlichen der BG empfehlen, angesichts des bereits guten Kartenvorverkaufs die Tickets online zu erwerben. Die Abendkasse wird aber auch geöffnet sein. Zudem bittet die BG die Zuschauer, die reservierten Plätze im Mittelblock für die Dauerkartenbesitzer freizuhalten, zumindest bis das Spiel begonnen hat. (asan)