Basketball: Von Fluch und Segen einer Trendsportart

Immer mehr Kinder und Jugendliche wollen Basketball spielen. Doch es sind so viele, dass sich inzwischen manche auf Wartelisten wiederfinden. Schuld daran sind nicht die Vereine, sondern der Mangel an Ressourcen. Denn nur mit einem Ball und zwei Körben ist es nicht getan; die Ballverrückten sollen und wollen etwas lernen. Dafür braucht es Trainerinnen oder Übungsleiter.

Und Hallenzeiten. Die werden immer knapper. Das liegt im Landkreis Augsburg weniger an maroden Hallen, vielmehr auch daran, dass im Winter Vereine in die Hallen wollen, die im Sommer draußen trainieren. Etwa die Fußballer.

Alle, die sich in einem Verein engagieren, wissen, dass selbst das noch nicht reicht; auch Eltern sind gefordert: Trikots waschen, Fahrdienste übernehmen, das gehört zum Vereinssport dazu. Der Einsatz lohnt sich: Kinder und Jugendliche bewegen sich gemeinsam, lernen soziale Werte und schließen Freundschaften fürs Leben. Doch der Vereinssport bleibt nur mit hohem ehrenamtlichem Einsatz und der notwendigen Infrastruktur ein Ort des Miteinanders, im besten Fall ohne Warteliste. Dessen sollte man sich immer bewusst sein, wenn man wieder das Gefühlt hat, doch der bessere Trainer zu sein.