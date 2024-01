Basketball

Kangaroos behaupten sich im Hexenkessel

Plus Nach einem verrückten Spiel mit vielen Höhen und Tiefen setzen sich die Zweitliga-Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen gegen den Tabellendritten Ludwigsburg durch.

Von Oliver Reiser

Happy New Year! Der Start ins neue Jahr 2024 ist den Basketballern der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen geglückt. Die Kangaroos bezwangen zum Auftakt der Rückrunde in der 2. Bundesliga Pro B den Tabellendritten Porsche BBA Ludwigsburg mit 85:72 (14:18, 38:39, 60:57). 750 Zuschauende, darunter zahlreiche Kinder, verwandelten die Stadtberger Sporthalle am Family Day in einen wahren Hexenkessel.

"Mit eurer Hilfe haben wir den Tabellenführer geschlagen, mit eurer Hilfe schlagen wir auch den Tabellendritten", forderte Hallensprecher Manuel Massoumi die gut besetzte Tribüne schon vor Spielbeginn auf. Stehend musste das Publikum über eine Minute warten, ehe Bernat Vanaclocha per Freiwurf die ersten Punkte gelangen. Die Kangaroos schienen nach der kurzen Weihnachtspause nicht so wirklich in die Spur zu kommen, leisteten sich jede Menge Fehlwürfe und Unkonzentriertheiten. Während Nico Lagerman zweimal bei Dreier-Versuchen scheiterte, machten es die Spieler aus dem Farmteam des Erstligisten der MHP-Riesen Ludwigsburg besser. Nach dem ersten Viertel lagen die Kangaroos 14:18 zurück, weil auch die Gäste ihr Visier nicht optimal eingestellt hatten.

