Kangaroos brauchen in Köln ein Wunder

Auf die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen wartet in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B am Samstagabend bereits das nächste Topspiel. Zu Gast sind die Kangaroos dann bei den Rhein Stars Köln (Sprungball bereits um 18 Uhr, ASV-Sporthalle, Übertragung im Livestream auf Sport Deutschland.TV).

Das Match im Rheinland ist die Partie Erster gegen Zweiten in der aktuellen Tabelle. Beide Teams weisen drei Siege aus drei Spielen auf. Dank des Dreiers von Jannik Westermeir in letzter Sekunde gegen Ehingen dürfen sich die Leitershofer mit einer Korbdifferenz von plus 62 gegenüber plus 59 der Kölner aktuell Tabellenführer nennen. Nachdem die BG in die bisherigen Saisonspiele sicher mit einer leichten Favoritenrolle gegangen war, wird die Ausgangslage am Samstag von Experten eher andersherum eingeschätzt. Die Kölner sind der Topfavorit der Liga und mussten letzte Saison nur deshalb auf den Aufstieg verzichten, weil deren Spielstätte nicht die erforderlichen Standards der PRO-A aufweist und in der Stadt Köln die nächstgrößere Halle tatsächlich bereits die LANXESS Arena mit über 10.000 Zuschauern wäre. Demzufolge verfolgen die Rhein Stars in diesem Jahr eben nicht nur das Ziel des sportlichen Aufstiegs, sondern auch parallel die Entwicklung einer geeigneten Sporthalle.

Der Kader des Teams von Trainer Stefan Baeck (59), seines Zeichens als Spieler immerhin Europameister 1993 und sechs Mal deutscher Meister, ist hingegen bereits bestens entwickelt: Mit Aufbauspieler Rupert Hennen (26/183/23 Punkte im Durchschnitt), im letzten Jahr zum besten Spieler der PRO B gewählt, und 2,13-Meter-Center Björn Rohwer (29/19 Punkte) hat man die vielleicht zwei besten deutschen Spieler der Liga im Kader. Dazu steht mit Jannis von Seckendorff (22/204) ein weiterer PRO-A erfahrender Forward im Aufgebot und mit Malik Riddle (24/193), Kemy Lagab (20/194) und D‘Andre Bernard (27/203) baut man auf drei spielstarke Importspieler, von denen aber nur zwei gleichzeitig auf dem Feld stehen dürfen. Der Kanadier Bernard fällt dabei unter das sogenannte „Samoa- Abkommen“ und wird analog einem EU-Spieler behandelt. Denselben Status genießt bei den Kangaroos Christian Hinckson. Letzterer ist diese Woche zwar nach seiner Verletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, ein Einsatz in Köln kommt aber noch zu früh.

Generell sind die Personalprobleme für BG-Chefcoach Emanuel Richter nicht kleiner geworden. Auch Noel Duarte und Ole Theiss sind weiter verletzt, dazu plagten sich einige Spieler unter der Woche mit einem grippalen Infekt herum. „Am Samstag spielen wir gegen das Team, das von allen Experten als der absolute Favorit für den Aufstieg angesehen wird. Die Rhein Stars spielen einen schnellen und modernen Basketball mit hoher defensiver Intensität. Es wird sicher ein kleines Wunder brauchen, um mit unseren Ausfällen zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Aber wir gehen es positiv an und freuen uns riesig auf das Match vor sicher toller Kulisse“, so Richter. Co-Trainer Martin Jankov, bei den Kangaroos auch für die Gegneranalyse verantwortlich, ergänzt: „Die Kölner haben letzte Woche beim 101:81-Sieg in Fellbach eine großartige Leistung gezeigt und zuvor auch das Derby in Rhöndorf klar mit 103:79 für sich entschieden. Das waren hoch eingeschätzte Gegner von sehr gutem Kaliber.“ Die Kangaroos werden bereits am Freitag nach Köln aufbrechen, um am Samstag ausgeruht in die Partie starten zu können.

In der Stadtberger Sporthalle herrscht am Wochenende aber auch reger Spielbetrieb. Unter anderem empfangen am Samstag um 19.30 Uhr in der Regionalliga die Young Kangaroos den MTSV Schwabing. (asan)