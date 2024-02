Kangaroos geht im Endspurt die Puste aus

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen kratzt gegen den Tabellendritten am SIeg, muss sich jedoch der Orange Academy Ulm nach Fehlwürfen und Fehlentscheidungen mit 79:89 beugen..

Das Farmteam des amtierenden deutschen Meisters Rathiopharm Ulm, die Orange Academy, zählt zu den besten Nachwuchsprogramm in Deutschland. Davon konnten sich die 844 Zuschauer in der erneut gut gefüllten Stadtberger Sporthalle überzeugen. Obwohl die Ulmer nicht mit allen Doppellizenzspielern angereist waren, zeigten sie eine clevere und abgezockte Vorstellung und bewiesen im Endspurt den längeren Atem. Bis zum 74:72 vier Minuten vor Schluss konnte die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen noch am Sieg schnuppern, dann musste man dem Tabellendritten mit 79:89 die so wichtigen Punkte im Kampf um die Playoffs überlassen. "Die Liga ist so dicht zusammen, mit zwei Siegen schießt man nach oben, mit zwei Niederlagen stürzt man ab", konstatierte Trainer Emanuel Richter noch vor dem Spiel, das am Ende die zweite Niederlage in Folge bereit hielt.

Die Ulmer ließen sich auch von den Blitzstart der Kangaroos nicht aus der Ruhe bringen, die gleich mal ein 11:2 vorlegten, weil Chris Würmseher, Jannik Westermeir und Jermane Carter drei Dreier ins Netz zauberten, Carter und Bernat Vanaclocha mit Blocks glänzten. Nachdem der etwas zu ungestüm agierende Nicolas Lagerman ein Offensivfoul und ein technisches Foul kassierte, übernahmen die Gäste wieder die Führung (17:18). Das Spiel der BG geriet ins Stocken, viele technische Fehler schlichen sich ein. Nachdem man zunächst wie entfesselt aufspielte, wirkte man nun zeitweise wie von allen guten Geistern verlassen und lag nach dem Viertel mit 22:25 zurück. Obwohl etlichen Akteuren noch ein Grippevirus in den Gliedern steckte, Chris Würmseher, Jakob Hanzalek und Jermane Carter mit Fieber spielten, hielt man mit großem Kämpferherzen dagegen und führte zur Pause wieder mit 42:41.

Mit zunehmender Spieldauer ging bei der Heimmannschaft die Präzision verloren. Auf der Gegenseite bekam man den überragenden Seikou Sisoho nicht in den Griff, der 23 Punkte und acht Assists verbuchen konnte. Auch Philipp Hecker wühlte sich immer wieder unter dem Korb durch, während die Youngsters Endurance Alyamenkhue und Jervis Scheffs (beide 16 Jahre alt) nach Belieben trafen. Jannik Westermeir brachte die Seinen mit einem Buzzer-Beater vor der letzten Viertelpause trotzdem nochmals auf 63:64 heran. Die Kangaroos schnupperten an einem Sieg, als Carter, Benhard Benke (2 plus 1) und Westermeir nochmals auf 70:64 stellten, Doch fünf Minuten vor Schluss glich Sisoho spektakulär aus und nach einem Ballverlust stand es zwei Minuten vor dem Ende 77:83. Jetzt half auch die Brechstange nichts mehr. Als es anstatt eines Dreiers von Bastian März ein Offensivfoul gegen Bernat Vanaclocha gab, war der Drops endgültig gelutscht.

Die Kangaroos haben nun eine Woche Pause, um wieder zu Kräften zu kommen und die beiden Niederlagen hintereinander zu verarbeiten.

BG Leitershofen/Stadtbergen: Würmseher (6), Lagermann (5), Carter (23), Westermeir (14), März (7), Theiß (1), Vanaclocha (14), Hanzalek.