Kangaroos sorgen für ein Tollhaus

Die Zweitliga-Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen bezwingen das eminent starke Kellerkind in einem äußerst intensiven Match mit 87:80.

Wer gedacht hatte, die Stimmung im Hexenkessel der Stadtberger Sporthalle wäre nach dem Sieg gegen den Tabellendritten Ludwigsburg nicht zu toppen, der sah sich getäuscht. Beim 87.80-Sieg gegen die Black Forest Panther setzten die Fans noch einen drauf. Frenetisch wurde die Mannschaft während der gesamten 40 Minuten angefeuert und anschließend euphorisch gefeiert. Die Cheerleader der Cheetahs ließen am Ende selbst das Maskottchen Roody hochleben. Durch diesen Sieg sind die Kangaroos ihren Saisonziel, den Play Offs, einen weiter Schritt näher gekommen.

Als der überragende Jermane Carter (26 Punkte) drei Minuten vor Schluss drei Freiwürfe eiskalt zum 79:69 einnetzte, nachdem er beim Dreier-Versuch gefoult wurde, war die Partie entschieden. Zuvor glich das Spiel gegen den Tabellenvorletzten manchmal einer Achterbahnfahrt. Die Black Forest Panther ließen als Absteiger aus der Pro A ihre Klasse und Größe aufblitzen und die Zuschauer konnten es gar nicht glauben, dass diese Mannschaft erst drei Siege eingefahren hat.. "Das wird das schwerste Spiel", mutmaßte Kangaroos-Mentaltrainer Wayne Chicco Pittman vor Spielbeginn. Und der sollte recht behalten. Die Gäste, die einen lautstarken Anhang mitgebracht hatten, gingen zunächst 4:6 in Führung, ehe Carter erstmals die Führung gelang (7:6). Nach einem Dreier von Jannik Westermeir zum 13:9 war der Faden gerissen und die Schwarzwälder zogen auf 13:16 davon. Doch dann drehten die Kangaroos wieder auf, erzielten 13 Punkte in Folge. Zweimal klaute Jakob Hanzalek den Gästen den Ball und sorgte für den 26:16-Viertelendstand.

Schwenningen verteidigte nun offensiver und konterte zum 26:21, ehe Basti März den zweiten Durchgang für die Kangaroos mit einem Dreier zum 29:21. eröffnete. Zwei Dreier-Fehlversuche von Kapitän Chris Wümseher - die Panther waren beim 29:28 wieder ran. Das wahnsinnig intensive Spiel blieb hoch spannend. Es wurde verbissen und aufopferungsvoll um jeden Ball gekämpft. Drei Dreier in Folge von Carter (2) und Noel Duarte sorgten für eine Zehn-Punkte-Führung (48:38) zur Pause. Doch die Black Forest Panther ließen sich nicht abschütteln. Als sich Alexander Lagermann gegen seinen Bruder Nicolas durchsetzte und zum 57:50 traf, starteten sie wieder eine kleine Aufholjagd zum 57:56. Trainer Emanuel Richter tanzte an der Seitenlinie wie ein Rumpelstilzchen. Mit einem hauchdünnen 61:59-Vorsprung ging es in das letzte Viertel.

Nicolas Lagerman (am Ball) behielt mit der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen die Oberhand gegen seien Bruder Alexander von den Black Forest Panther Schwenningen. Foto: Marcus Merk

Da kam Schwenningen sogar wieder zum Ausgleich (64:64 und 67:67) und man fragte sich, ob die Körner reichen und die Nerven der Kangaroos halten würden. Mit einer Energieleistung zog Jakob Hanzalek zweimal unwiderstehlich zum Korb, nach dem er zuvor den Ball geklaut hatte und stellte auf 69:67. Nico Lagermann sorgte nun im Bruderduell für wichtige Punkte. Am Ende störte es ihn dann nicht, dass sein Bruder Alexander den direkten Vergleich mit 19 Punkten gegenüber deren acht für sich entscheiden konnte. Die zwei Punkte blieben in Stadtbergen - und das zählte am Ende.

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Kuprat, Würmseher (1), N. Lagerman (8), Carter (26), Heinrich, Duarte (8), Benke, Westermeier (9), März (9), Theiß, Vanaclocha (12), Hanzalek (14).