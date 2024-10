Kangaroos wollen Auswärtsschwäche ablegen

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen konnte die - allerdings auch nicht sehr aussagekräftige - Tabellenführung in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B nach dem hohen Auftaktsieg gegen Würzburg am ersten Spieltag nur vier Tage lang genießen. Ohne dass die Kangaroos selbst aktiv waren, wurde diese nämlich am Donnerstagnachmittag vom nächsten Gegner der BG, der Porsche BBA Ludwigsburg, übernommen. Diese gewann am Tag der Deutschen Einheit ein vorgezogenes Spiel des vierten Spieltags bei Bayern München. Die Partie der Kangaroos in Ludwigsburg findet am Sonntag um 16 Uhr in der Ludwigsburger Rundsporthalle statt (Übertragung auch im Livestream).

Das Farmteam des Erstligisten MHP Riesen Ludwigsburg startete überragend in die Saison. Am ersten Spieltag bezwang man auswärts die hochgehandelten Basketball Löwen Erfurt mit 88:86 nach Verlängerung, danach folgte dann der bereits erwähnte ungefährdete 86:74-Auswärtssieg beim FC Bayern Basketball II. Bereits in der letzten Saison mischten die Barockstädter in der Hinrunde ganz oben in der Tabelle mit, ehe man am Ende mit viel Verletzungspech die Play-Offs knapp verpasste. Trainer Kheeryoung Rhee (29) kann dabei auf eine exzellente Starting-Five bauen: Dominykas Pleta und Lenny Anigbata, die beide direkt am Sonntag auch noch ihren 20. Geburtstag feiern dürfen, und Julis Baumer (17) zählen auch zum BBL-Kader. Baumer gab dort unter der Woche ein mehr als beachtliches Debüt gegen Rostock. Dazu kommen Simon Feneberg (19/Neuzugang aus Nürnberg) und Ognjen Veljkovic (20). Mit einem Altersdurchschnitt von 18,2 Jahren stellt die BBA das zweitjüngste Team der Liga hinter dem FC Bayern.

Dementsprechend hoch stuft BG-Cheftrainer Emnauel Richter die Hürde am Sonntag ein. „Wir treffen auf eine starke und sehr athletische Mannschaft. Nach zwei Auswärtssiegen werden sie alles geben, um natürlich auch das erste Heimspiel für sich zu entscheiden. Wahrscheinlich ist es inklusive aller Vorbereitungsspiele der bisher stärkste Gegner, auf den wir bisher getroffen sind. Aber wir sind natürlich auch gut im Flow und top motiviert, in Ludwigsburg einen Auswärtssieg zu erzielen“, so Richter. Man darf gespannt sein, ob die Kangaroos die Auswärtsschwäche der letzten Saison in dieser Spielrunde ablegen können. Personell wird wohl das Team der Vorwoche zur Verfügung stehen, Christian Hinckson und Noel Duarte werden noch nicht einsatzfähig sein.

In der Stadtberger Sporthalle gibt es am Samstag aber auch Basketball zu sehen. Um 19.30 Uhr trifft das Regionalliga-Team von Trainer Ado Badnjevic auf die DJK SB München, um 16.30 Uhr die U18 im Lokalderby der schwäbischen Bezirksoberliga auf den TSV Schwaben Augsburg. (asan)