Kangaroos zu Gast bei Bayern München

Wenn die Kangaroos am Freitabend in München antreten, dürfen sie erstmals auf dem dort kürzlich erst installierten exklusiven LED-Videoglasboden spielen. Diese weltweit im BMW-Park erstmalig verlegte Spielfläche dürfte für den ein oder anderen Stadtberger Basketballfan sicherlich ein Grund sein, die kurze Reise in die Landeshauptstadt anzutreten. Der Großteil der Fans wird den Weg gen Süden aber wohl aufgrund der zuletzt gezeigten sehr guten Leistungen der BG auf sich nehmen, die aktuell mit 12:2 Punkten in der Tabelle bekanntermaßen mit Platz zwei belohnt wird. Und das werden laut Kangaroos Geschäftsführer Wayne Chico Pittman wohl einige sein: „Wir haben viele Rückmeldungen und gehen davon aus, dass in München eine große Fangruppe das Team unterstützen wird, nachdem wir zuletzt auswärts in Ulm schon eine Art Heimspielatmosphäre hatten“, so Pittman. Platzmangel wird es im BMW-Park nicht geben, die Arena fasst 6500 Zuschauer.

Die Vorbereitungszeit für die BG war allerdings kürzer als gewohnt. Am Sonntagnachmittag stand noch das kräftezehrende Spiel gegen Rhöndorf (115:105 nach Verlängerung) auf dem Programm und nun geht es bereits am Freitag weiter. Cheftrainer Emanuel Richter: „Es war eine kurze Trainingswoche, trotzdem haben wir sehr konzentriert gearbeitet. Wir werden den Gegner aufgrund seiner aktuellen Tabellensituation nicht unterschätzen, ein Derby ist ein Derby und es gilt, 40 Minuten lang hochkonzentriert zu agieren und dann einen weiteren Sieg mit in die Länderspielpause zu nehmen“, so Richter. Hilfreich für die Stadtberger wird dabei sicherlich die Verpflichtung von Olivier Borgol sein. Der 22-jährige hatte vor dem Rhöndorf Spiel nur drei Trainingseinheiten mit dem Team, ihm gelangen dann aber gleich 8 Punkte, 9 Rebounds und 2 Assists. Er spielte angesichts der Foulbelastung im Team mit rund 18 Minuten länger als vom Trainerteam zunächst eingeplant. Daran erkennt man aber auch, dass zuletzt auf den großen Problemen auch durch den Ausfall von Ole Theiss ein kleines Vakuum im Team war. Das dürfte nun behoben sein, Richter selbst und der sportliche Leiter Stefan Goschenhofer scheinen einmal mehr vorzügliche Scouting-Arbeit geleistet zu haben. Man kann also sehr zuversichtlich nach vorne schauen.

Bayern München verlor sechs Mal in Folge

Die Münchner hingegen dürften mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht restlos zufrieden sein. Zunächst startete man spektakulär mit einem Auswärtssieg in Speyer in die Saison, danach setze es sechs Niederlagen in Folge. Teilweise fielen diese sehr knapp aus, teilweise hielt man die Spiele auch lange offen. In der Schlussphase fehlte dann mitunter oftmals auch die Erfahrung bei den Bayern, die mit Abstand das jüngste Team der Liga stellen. Die beiden ältesten Akteure mit jeweils 21 Jahren sind Giovanni Calamita, der vor der Saison von Trento Basket kam, und Marco Frank. Zusammen mit Amar Licina (20), Desmond Yiamu (18), Dominik Dolic (18, Niclas Kodjoe (18) und Ivan Wolf (18) sind sie auch die Topscorer der Mannschaft von Trainer-Legende Emir Mutapcic (64). Viele Akteure der Bayern sind sogar erst 16 Jahre alt, darunter die beiden Center Kilian Dück und Namik Muratovic, welche aber mit 2,08 Meter bzw. 2,18 Meter bereits in jungen Jahren Gardemaß auf den Court bringen.

Wenn die erste Herrenmannschaft am Freitagabend dann ihren Job erledigt hat, geht es für weitere 13 Teams der Kangaroos am Samstag und Sonntag erst los. Es ist das Wochenende mit den meisten Spielen innerhalb der gesamten Saison, in eigener Halle finden dabei Spiele am Samstag ab 16.30 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr statt. (asan)