Nächstes Highlight-Spiel für die Kangaroos

Nach dem Auswärtssieg bei der Orange Academy Ulm geht es für die Basketballer BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Bundesliga Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntagnachmittag empfängt man in der Stadtberger Sporthalle um 16.30 Uhr den Tabellenvierten Dragons Rhöndorf. Es ist am siebten Spieltag tatsächlich das sechste Mal in Folge, dass die Kangaroos in der jeweiligen Tabellenkonstellation immer auf ein aktuelles „Top-4-Team“ treffen. Was sicherlich auch der unglaublichen Ausgeglichenheit der PRO-B-Süd geschuldet ist.

Die Rheinländer sind der amtierende Champion, wurden im letzten Jahr zunächst Meister der Südgruppe der PRO-B und gewannen dann auch die sich anschließenden Play-Offs im Finale gegen Köln. Fristgerecht hatte man auch Mitte April einen Lizenzantrag für die höhere Spielklasse eingereicht, diesen dann Anfang Mai während der ersten Play-Off-Runden aber zunächst wieder zurückgezogen. Nach dem sportlichen Aufstieg wollte man diesen Antrag dann erneut aktivieren, jedoch ließen die Ligastatuten dieses Vorgehen dann nicht mehr zu. Zähneknirschend muss man somit nun mindestens ein weiteres Jahr in der PRO-B verbringen. Und demzufolge kam es dann auch zu einigen Wechseln im Kader: Unter anderem verließ Ferenc Gille den Verein und wechselte zu den Kangaroos. Headcoach Stephan Dohrn und sein Co-Trainer Keith Sherrill JR. konnte mit Alexander Lagermann (20/202) aus Schwenningen, Danas Kazakevicius (19/205) aus Bamberg, Marco Rahn (26/199) vom BBC Bayreuth und Timothy Smith (24/202) von den North Alabama Lions mehr als hochkarätige Verstärkungen an Land ziehen. Vor allem Smith gilt als wahre Wundertüte. Mit 24,7 Punkten pro Partie ist er der Topscorer des Teams und dank seiner Variabilität faktisch auf allen fünf Positionen einsetzbar. Zusammen mit den verbliebenen Leistungsträgern des letzten Jahres sowie einigen Talenten von Kooperationspartner Telekom Baskets Bonn zählt man nicht umsonst auch in dieser Saison wieder zu den absoluten Titel- und Aufstiegsaspiranten.

Am Sonntag wird dann auch eine Serie auf jeden Fall enden: Entweder der Heimnimbus der Kangaroos mit bisher drei Heimsiegen gegen Würzburg, Ehingen und Coburg oder die Auswärtsserie der Dragons mit Erfolgen in der Fremde in Fellbach, Oberhaching und Würzburg. Bei den Leitershofern darf man sich also auf ein weiteres Spitzenspiel vor wahrscheinlich wieder voller Halle freuen. Mit der gezeigten Leistung aus dem Ulm-Spiel muss den Kangaroos sicherlich nicht bange sein, auch gegen Rhöndorf bestehen zu können. Auch die Entspannung auf der Verletztenliste machte sich zuletzt deutlich bemerkbar, die Rotationsoptionen wuchsen gerade im Match bei der Orange Academy doch deutlich an. Aktuell fehlen noch Noel Duarte (Rückkehr kurzfristig geplant) und Ole Theiss. Bei Letzterem stellte sich der Eingriff am Knie doch weniger schwer als erwartet dar. Ging man zunächst von einer sehr langen Pause aus, kann der 2,08 Meter Hüne vielleicht schon nach der Länderspielpause im November wieder ins Teamtraining einsteigen.

BG-Headcoach Emanuel Richter erwartet wieder eine heiße Kiste: „Unsere Jungs sind wie immer topmotiviert und freuen sich auf das Duell mit dem Titelverteidiger. Es wird ein schweres Spiel werden, und genau deshalb brauchen wir die volle Unterstützung unserer Fans und eine sehr laute Halle, um das Spiel zu gewinnen“, so Richter. Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Pittman möchte ebenfalls auf der Siegesspur bleiben: „Nach dem grandiosen Spiel in Ulm wollen wir gegen Rhöndorf nachlegen und den zweiten Platz festigen. Zusammen mit Köln sicherlich der stärkste Gegner, den wir bisher gehabt haben. Ich glaube, die Fans dürfen sich auf ein Spektakel freuen. Dazu die Konstellation, dass Ferenc Gille auf seine alten Teamkameraden trifft“, ist Pittman auch organisatorisch schon auf Betriebstemperatur: „Der Vorverkauf auf das Spiel läuft sehr gut, wir empfehlen auf jeden Fall, die Tickerts vorab online auf unserer Homepage zu erwerben und rechtzeitig am Sonntag zur Halle zu kommen.“

Das Vorspiel bestreitet die zweite Mannschaft in der 2. Regionalliga Süd gegen die DJK SB Rosenheim (13 Uhr). Auch die Young Kangaroos wollen nach dem fulminanten 129:67-Auswärtssieg letzte Woche bei Bayern München III den nächsten Sieg einfahren. (asan)