Schon wieder ein Endspiel für die Kangaroos

Für die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen zählt in Breitengüßbach nur ein Sieg, wenn man im Rennen um die Playoffs bleiben will.

Die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen tritt in der 2. Basketball-Bundesliga nun in die ganz heiße Saisonphase ein. Die Hauptrunde dauert nur noch etwas über zwei Wochen und bringt den Kangaroos noch die Partien an diesem Samstag auswärts beim TSV Tröster Breitengüssbach, am Ostersamstag zu Hause gegen den BBC Coburg und dann zum Hauptrundenfinale am 7. April auswärts bei den TSV Oberhaching Tropics. Um die begehrten Play-Off Plätze zu erreichen, bedarf es für die BG auf jeden Fall Siege. Wie viele exakt davon benötigt werden, ist im weiterhin sehr engen Tabellenbild der PRO B, in welchem den Tabellenvierten und den Elften gerade einmal vier Pluspunkte trennen, auch angesichts vieler noch ausstehender direkter Duelle dieser Konkurrenten nur schwer zu kalkulieren.

Die Devise ist deshalb klar, man denkt von Spiel zu Spiel und stellt erst gar keine Hochrechnungen an. Am Samstag geht es in Breitengüssbach vor den Toren Bambergs los (Spielbeginn 18 Uhr Hans Jung, Livestream bei SPORT Deutschland). Der Druck könnte auf beiden Seiten größer kaum sein. Die Oberfranken stehen als Tabellenletzter mit dem Rücken zur Wand und kämpfen bereits um ihre letzte Chance, müssen dabei sowohl Ehingen als auch Schwenningen in der Tabelle noch überholen. Nur mit einem Sieg am Samstag wahren sie die Option auf den Klassenerhalt, bei einer Niederlage wäre der Gang in die Regionalliga bereits nach einem Jahr wieder unvermeidbar. Die Kangaroos werden also auf einen hochmotivierten Gegner treffen.

BG-Cheftrainer Emanuel Richter: „Ein weiteres Endspiel für uns, aber auch für den Gegner. Das Match wird kein Selbstläufer, mit Alexander Engel, Erik Land, Steffen Walde und Timo Dippold hat man Spieler, die über sehr viel Qualität und Erfahrung verfügen. Wir sind heiß und motiviert, wissen aber auch, dass es 40 Minuten lang höchster Konzentration bedarf. Nur dann können wir den Sieg mit nach Hause nehmen“, so Richter. Neben den vom Leitershofer Trainer genannten Akteuren punkten dazuhin auch Leo Trummeter (9,7 Punkte pro Partie), Marlon Stephan (10,7 Punkte), Luca Wörrlein (7,8 Punkte) und Jonas Klaus (8,1 Punkte) im oberen Bereich. Trainer Mark Völkl (29) kann also auf eine gleichsam ausgeglichen besetzte als auch sehr kampfstrake Truppe bauen, dazu spielt das Publikum in der sehr engen Breitengüssbacher Sporthalle auch immer eine gewichtige Rolle.

Seitens der Stadtberger sind alle Mann an Bord, auch der zuletzt fehlende Nicolas Lagerman hat sich von seiner Erkältung erholt und konnte diese Woche wieder in das Training einsteigen. (asan)