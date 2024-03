Vermeidbare Niederlage beim Spitzenreiter

Die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen verlieren in Rhöndorf und fallen wieder aus den Playoff-Rängen.

Die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen hat in der 2. Basketball-Bundesliga am Sonntagnachmittag eine weitere Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Beim Tabellenführer Dragons Rhöndorf unterlag man mit 78:87. Im Kampf um die Play-Off Plätze verlor man dabei wertvollen Boden. Nach wie vor ist aber die Chance auf das Erreichen der Saisonverlängerung für die BG gegeben.

Im schmucken Dragons Dome in Bad Honnef vor den Toren Bonns schienen die Kangaroos, die erneut den erkrankten Nicolas Lagerman nicht einsetzen konnten, die weiteste Anreise der Saison zunächst gut weggesteckt zu haben. Man kam gut ins Spiel und führte nach acht Minuten in einer auf beiden Seiten zunächst von der Defensive geprägten Partie mit 13:8. Wie bereits so oft in dieser Saison leistete man sich dann aber wieder einen kollektiven Aussetzer und gestatte dem Gegner binnen der letzten zwei Minuten des ersten Viertels einen 12:2-Lauf zu dessen 20:15-Viertelführung. In solchen Situationen machen sich die Leitershofer schon über die ganze Saison hinweg das Leben schwer und Gegner wie der Tabellenführer vom Rhein bestrafen dies gnadenlos. Ein ähnliches Bild dann in den zweiten zehn Minuten: Mit sehr gutem Spiel kämpfte man sich wieder auf 28:30 heran, um bis zur Halbzeit erneut den Rückstand auf 38:48 anwachsen zu lassen.

Auch nach dem Seitenwechsel rackerte und kämpfte man gegen einen Gegner, der in Topbesetzung angetreten war und der immer wieder qualitativ gut von der Bank nachlegen konnte. Vor allem BBL-Doppellizenzspieler Tyreese Blunt (17 Punkte) bekam man nicht wirklich in den Griff. Das dritte Viertel ging nur knapp mit 23:25 verloren, das vierte Viertel gewann man dann sogar mit 17:14. Der geringste Rückstand in der zweiten Halbzeit betrug aber lediglich acht Punkte. Alles in allem reichte es dann eben einfach nicht für die Gäste. Unter dem Strich wäre vielleicht sogar eine Überraschung möglich gewesen. Eine Dreipunktequote von mageren 19% (4 von 21 Würfen) und 21 Turnovers verhinderten dies aber letzten Endes. Die Rhöndorfer konnten hingegen mit dem Sieg bereits die Meisterschaft in der Süd-Gruppe feiern und gelten mit dem Heimrecht im Rücken als einer der Topaufstiegskandidaten in den Play-Offs.

Die Kangaroos mussten hingegen den zuletzt zurückgewonnenen Play-Off Platz acht räumen. Sowohl Ludwigsburg als auch Speyer zogen an der BG vorbei. Die Tabelle bleibt aber weiter dicht gedrängt und ist aktuell auch etwas verzerrt wegen unterschiedlich vieler ausgetragener Matches der Teams. Jedoch ist klar, dass die Stadtberger aus den Partien nächste Woche in Breitengüssbach, am Ostersamstag zu Hause gegen Coburg und dann zum Hauptrundenfinale in Oberhaching wohl mindestens zwei Siege benötigen, wenn nicht sogar drei. Keine leichte Aufgabe, aber auch kein unlösbares Unterfangen in einer Liga, die weiterhin von Ausgeglichenheit, Spannung und Dramatik geprägt ist.

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Kuprat, Würmseher (2), Lagerman, Carter (25), Heinrich, Duarte (6), Benke (2), Westermeir (11), März (7), Theiß (4), Vanaclocha (15), Hanzalek (6).

Stimmen zum Spiel

Emanuel Richter (BG-Headcoach): Eigentlich schade, Rhöndorf war aus meiner Sicht heute schlagbar. Aber eben nicht, wenn man 21 Turnovers verursacht und gleichzeitig auch noch elf Freiwürfe verwirft. Jetzt heißt es den Mund abzuwischen und weiterzuarbeiten. Wir stehen vor einem weiteren Finalspiel in Breitengüssbach, das wir gewinnen müssen.

Andreas Moser (Kangaroos Geschäftsführer): Es ist ein wenig an diesem Spieltag eingetreten, was wir befürchtet haben. Positiv ist, dass wir nun alle sehr weiten Auswärtsreisen absolviert haben und dass wir es nach wie vor in der eigenen Hand haben, die Play-Offs zu erreichen. Unser Team ist intakt und will die Play-Offs unbedingt erreichen. (asan)