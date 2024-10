„Wir brauchen die Unterstützung der Zuschauer“

Zu ungewohntem Termin am Freitagabend bestreitet die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Basketball-Bundesliga das zweite Heimspiel der Saison. Zu Gast ist das Team Ehingen Urspring (Spielbeginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr). Die Fans der Kangaroos dürfen sich dabei auf ein Spitzenspiel freuen. Die Leitershofer grüßen aktuell von der Tabellenspitze, das Team von der Schwäbischen Alb ist ebenfalls noch ungeschlagen und auf Tabellenplatz drei notiert. Im Klassement liegt noch Titelfavorit Rhein Stars Köln zwischen den freitäglichen Kontrahenten, alle anderen Teams weisen inzwischen mindestens eine Saisonniederlage auf.

Ehingen ist eines der Urgesteine der 2. Bundesliga. Die Kooperation mit dem Basketballinternat der Urspringschule sorgt pausenlos für Nachschub von hochtalentierten jungen Spielern. Die Urspring Basketball Academy ist seit ihrer Gründung im Jahre 1998 das erfolgreichste Jugendprogramm in Deutschland. Sie ist Rekordmeister in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) und mehrfacher Meister beim Bundeswettbewerb Jugend trainiert für Olympia. Dabei schaffte man bereits elfmal den Sprung unter die TOP-4 der NBBL und JBBL und wurde sechs Mal Deutscher Meister. Das aktuell größte Talent aus dem Internat ist Jorke Aav. Der 19-jährige Este erzielte bisher 19 Punkte im Durchschnitt pro Partie und belastet seit diesem Jahr das Ausländerkontingent nicht mehr, da er bereits drei Jahre in Deutschland im Jugendbereich aktiv war. Mit Finn Döntgens (20), Leon Geissler (17), Guillaume Schöntgen (18) , Jenö Pildner (18) oder Pablo Estelle (17) stehen weitere hoch veranlagte Akteure im Team von Cheftrainer Johannes Hübner.

Nachdem man im letzten Jahr aber eher in den hinteren Tabellenregionen angesiedelt war, wurde die Mannschaft auch gezielt von außen verstärkt: Mit dem US-Amerikaner Caleb Bellach (23), der im letzten Jahr noch zusammen mit Leitershofens Asa Williams bei der Montana Tech University im selben Team gespielt hat, dem Spanier Albert Prior Ruiz (25) und dem Schweden Carl Rickard Rietz (22) kann man auf drei Importspieler bauen. Dazu kehrte der Ex-Urspringer Tim Martinez (22) vom Mitteldeutschen BC zurück, Drago Crnjac (21) kam von den Fraport Skyliners und Travis Davis (18) von der Porsche BBA Ludwigsburg. Die Umbaumaßnahmen scheinen sich gelohnt zu haben, das Team ist sehr ausgeglichen besetzt und spielte zuletzt beim 79:62 Heimsieg gegen den FC Bayern München sogar mit einer 12-Mann Rotation. Am ersten Spieltag gewann man mit 74:72 in Frankfurt.

In einem Testspiel vor der Saison gewann die BG in Ehingen. Bei den Kangaroos ist aber allen klar, dass Testspiele nicht unbedingt der Gradmesser für den Ligabetrieb sind. Stefan Goschenhofer, Sportlicher Leiter der Stadtberger: „Wir freuen uns, dass wir bereits am dritten Spieltag ein echtes Topspiel ausrichten dürfen und hoffen, dass unsere Fans auch am Freitagabend zahlreich den Weg in die Halle finden werden. Bedanken wollen wir uns bei den Turnern der TSG-Stadtbergen, welche an diesem Wochenende die Halle für einen Wettkampf belegt haben und es uns ermöglichen, dass wir diese Terminkollision lösen konnten. Danke aber auch an Ehingen, dass sie der Verlegung zugestimmt haben“, so Goschenhofer.

BG-Cheftrainer Emanuel Richter sieht natürlich eher den sportlichen Faktor und möchte die Tabellenführung verteidigen: „Am Freitag erwartet uns ein hartes Spiel zweier noch ungeschlagener Teams. Ehingen spielt einen sehr modernen, schnellen und aggressiven Basketball. Ich glaube, dass es für die Fans eine hochspannende Angelegenheit wird. Wir werden deren Unterstützung brauchen und hoffen auf eine heiße Atmosphäre in der Halle. Denn natürlich wollen wir weiterhin auf Platz eins bleiben“, so Richter.

Ob gegenüber dem Spiel in Ludwigsburg verletzte Spieler in den Kader zurückkehren, wird sich erst unmittelbar vor dem Spiel entscheiden. Den Zuschauern wird empfohlen, die Eintrittskarten vorab im Ticketshop auf der Webseite der Kangaroos zu erwerben. Dies hat zwei Vorteile: Der Eintrittspreis ist bei Online-Bestellungen günstiger und die Wartezeiten am Eingang reduzieren sich. (asan)