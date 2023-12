Basketball

24.12.2023

"Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht"

Plus Emanuel Richter, Chefcoach der Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen, spricht über die Vorrunde in der 2. Bundesliga Pro B.

Von Oliver Reiser

Die Vorrunde in der 2. Bundesliga Pro B hat die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen mit sechs Siegen und sieben Niederlagen abgeschlossen. Wie fällt Ihr Fazit aus?



Emanuel Richter: Wir sind eine junge Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von 21 Jahren mit vielen Spielern ohne Erfahrung in der PRO B. Wenn man bedenkt, dass wir in der letzten Saison zu diesem Zeitpunkt vier Siege und acht Niederlagen hatten, denke ich, dass wir im Vergleich zum vergangenen Jahr einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir haben zwei Siege mehr - und das in einer Liga, in der die Qualität im Vergleich zum letzten Jahr zugenommen hat.

Was hätte besser laufen können?



Emanuel Richter:: Wir hätten ohne Probleme zwei weitere Siege einfahren können. In Ulm haben wir gegen die Orange Academy ein Spiel verloren, das wir eigentlich schon gewonnen hatten. Nicht die besten Entscheidungen - nicht nur von uns - haben dazu geführt, dass wir in den letzten fünf Minuten eine Zehn-Punkte-Führung verspielt haben. Wenn ich dann an die Niederlage gegen Villingen-Schwenningen mit 27 Prozent Zwei-Punkte-Würfen denke, glaube ich, auch das hätten wir besser machen können.

