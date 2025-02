Wie aus Zeitungen Last-Minute-Kostüme werden

Wer kennt es nicht. Der Blick in den Kleiderschrank offenbart: Mal wieder nichts zum Anziehen. Davor ist man auch in der Faschingszeit nicht gefeit. Wer auf den Bällen, Sitzungen und Umzügen im Landkreis tanzen will, der wechselt gern öfter mal das Kostüm. Nicht immer reicht der Geldbeutel für ein neues Outfit und umweltfreundlich ist eine gut ausgestattete Faschingsgarderobe auch nicht.

Selbstgemacht und besonders - Kostüm-Tipps aus Schwabmünchen

Carina Brunner von der Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen hat einige Tipps für Faschingskostüme aus alten Kartonagen und Zeitungen. „Das Selbstgemachte ist oft das Besondere. In der Gruppe kommen die Kostüme am besten zur Geltung.“ Sie sehen nicht nur närrisch aus, sondern sparen auch noch Geld - und das Beste: Die DIY-Kostüme machen schon beim Basteln Spaß.

Zeitungs-Perücke Materialien: Alte Zeitungen, Doppelseitiges Klebeband, festerer, aber noch biegsamer Karton, Schere Aus einem Karton (Etwa ein festerer Briefumschlag für Bücher) Streifen schneiden und anhand des Kopfumfangs zu einem Hut zusammenkleben.

Mehrere Doppelseiten Zeitungspapier aufeinander legen und von der Längsseite zur Mitte Streifen mit der Schere einschneiden. Kurz vor der Mitte stoppen.

Aus doppelseitigem Klebeband dünne Streifen schneiden und an der geschlossenen Längsseite der Zeitung anbringen. (circa 6 Doppelseiten)

Seiten am Kartonhut rundherum anbringen in Schichten, bis von diesem nichts mehr zu sehen ist.

Zum Schluss Streifen vor dem Gesicht zum Pony schneiden.

Icon Vergrößern Schritt 1: An den Kartonhut werden die zu Streifen geschnittene Doppelseiten der Zeitung geklebt. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Schritt 1: An den Kartonhut werden die zu Streifen geschnittene Doppelseiten der Zeitung geklebt. Foto: Jennifer Kopka

Icon Vergrößern Schritt 2: Die Doppelseiten mit den schmalen Streifen Klebeband am Hut befestigen Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Schritt 2: Die Doppelseiten mit den schmalen Streifen Klebeband am Hut befestigen Foto: Jennifer Kopka

Icon Vergrößern Schritt 3: Aus den einzelnen Doppelseiten entsteht reihum geklebt eine raschelnde Haarpracht. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Schritt 3: Aus den einzelnen Doppelseiten entsteht reihum geklebt eine raschelnde Haarpracht. Foto: Jennifer Kopka

Icon Vergrößern Am Schluss noch einen Pony schneiden für die freie Sicht. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Am Schluss noch einen Pony schneiden für die freie Sicht. Foto: Jennifer Kopka

Zeitungsrock Materialien: Alte Zeitungen, Tesafilm oder doppelseitiges Klebeband, Schere, Heißklebepistole (optional), Gummiband oder Schnur, Sicherheitsnadeln, Basiskleidung (ein altes T-Shirt oder Leggings)

Für den Rock:

Mehrere Zeitungsseiten wie Fächer falten im Ziehharmonika-Stil Für das Kleid:

Zeitungsstücke so zuschneiden, dass sie wie Schichten aussehen. Diese mit Klebeband oder Sicherheitsnadeln an einem alten T-Shirt befestigen. Von unten beginnen und nach oben arbeiten, um den „Schicht-Look“ zu erzeugen. Für das Oberteil:

Ein großes Stück Zeitung ausschneiden und wie einen Poncho über die Schultern drapieren Tipp: Empfindliche Stellen mit Klebeband verstärken oder die Zeitung mit Tapetenkleister bestreichen und trocknen lassen – das macht das Kostüm robuster. Das Kostüm kann bemalt oder mit zusätzlichen Accessoires aus Zeitungsresten verziert werden.

Icon Vergrößern Das Zeitungskleid kann in der Faschingszeit auch kreativ verziert werden. Foto: Ines Lang, Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen Icon Schließen Schließen Das Zeitungskleid kann in der Faschingszeit auch kreativ verziert werden. Foto: Ines Lang, Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen

Karton-Schnecke Materialien: Alte Zeitungen, Packpapier-Reste, fester Karton, Schnur, doppelseitiges Klebeband, Schere, Haarreif, Ohrenputzer/Draht für den Kopschmuck

Zeitungen längs zusammen knüllen und in Packpapier einrollen. Die „Packpapier-Würste“ mit Klebeband fixieren und zu einer Schnecke rollen

In ein etwa zu einem DIN A 4-großen Stück umgeklappten Karton vier Löcher für die Schulterriemen schneiden.

Schnur als zwei Schulterriemen an einer Seite des Kartons befestigen, Karton in der Mitte umklappen und außen festkleben.

Schnecke am Karton festkleben

An einem Haarreif den Draht/Pfeifenputzer als Kopfschmuck befestigen

Icon Vergrößern Schritt 1: Zeitungen in Packpapier einrollen. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Schritt 1: Zeitungen in Packpapier einrollen. Foto: Jennifer Kopka

Icon Vergrößern Schritt 2: Aus der Rolle mit Klebeband eine Schnecke formen. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Schritt 2: Aus der Rolle mit Klebeband eine Schnecke formen. Foto: Jennifer Kopka

Icon Vergrößern Schritt 3: Die Schnecke darf auch aus mehreren Packpapier-Würsten bestehen. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Schritt 3: Die Schnecke darf auch aus mehreren Packpapier-Würsten bestehen. Foto: Jennifer Kopka

Icon Vergrößern Schritt 4: Einen Karton mit vier Löchern versehen, Schnüre als Schulterriemen durchziehen, DIN A 4-Groß zusammenklappen und verkleben. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Schritt 4: Einen Karton mit vier Löchern versehen, Schnüre als Schulterriemen durchziehen, DIN A 4-Groß zusammenklappen und verkleben. Foto: Jennifer Kopka

Icon Vergrößern Schritt 5: Karton an die Schnecke kleben. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Schritt 5: Karton an die Schnecke kleben. Foto: Jennifer Kopka

Icon Vergrößern Schritt 6: Aus einem Haarreif und Draht oder Pfeifenputzern einen Kopfschmuck basteln. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Schritt 6: Aus einem Haarreif und Draht oder Pfeifenputzern einen Kopfschmuck basteln. Foto: Jennifer Kopka

Icon Vergrößern Rebecca Schlögl, angehende Lehrerin in der Hauswirtschaftsschule, trägt die Karton-Schnecke mit einem schwarzen T-Shirt als Basis. Foto: Jennifer Kopka Icon Schließen Schließen Rebecca Schlögl, angehende Lehrerin in der Hauswirtschaftsschule, trägt die Karton-Schnecke mit einem schwarzen T-Shirt als Basis. Foto: Jennifer Kopka