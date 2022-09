Batzenhofer Pfarrei feiert ihre Kirche mit dem Bischof

Plus Erst im Mai feierte die Pfarrei St. Martin in Batzenhofen die Renovierung ihrer Kirche. Jetzt gab es schon wieder Grund zum Feiern. Die Predigt hielt Bischof Bertram Meier.

Genau 300 Jahre ist es her, da wurde die Kirche St. Martin in Batzenhofen geweiht. Dieses Jubiläum musste gefeiert werden. Zum Festgottesdienst kamen etliche Gläubige von nah und fern. Die Festpredigt hielt Bischof Bertram Meier. Mehr als zehn Jahre der Renovierung liegen zurück, jedoch ganz fertig ist die Arbeit noch nicht. Aber schon jetzt strahlt die Kirche im ursprünglichen barocken Glanz.