vor 48 Min.

Bekommt Batzenhofen künftig größeren Zuwachs durch ein neues Wohngebiet?

Plus Deutlich wachsen könnte der Gersthofer Stadtteil Batzenhofen. Zumindest sieht dies das Konzept eines Investors vor. Doch der Bauausschuss hat noch Klärungsbedarf.

Von Gerald Lindner

55 neue Wohnungen will ein Batzenhofer Bürger in diesem westlichen Ortsteil Gersthofens errichten lassen und ihn dadurch deutlich erweitern. Ein entsprechendes Konzept wurde dem Bauausschuss jetzt vorgelegt. Das betroffene Areal liegt nördlich der Schmutterstraße am bisherigen Ortsrand. Allerdings gelten für diesen Bereich derzeit Festsetzungen, die eine solche Bebauung nicht zulassen. Bevor diese geändert werden, will der Bauausschuss noch einige Details geklärt haben.

