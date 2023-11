Bürgermeister Wörle stellt bei der neuen ICE-Strecke die Sinnfrage

Plus Gersthofens Bürgermeister lud zur Bürgersprechstunde in den Pfarrsaal St. Martin. Themen waren die geplante ICE-Trasse sowie die Energieversorgung.

Ob anstehende Bauprojekte, das kommende Glasfasernetz oder die Aussicht auf neue Wertstofftonnen im Gemeindegebiet: Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle hat im Pfarrsaal St. Martin die Einwohner von Batzenhofen zur Bürgersprechstunde eingeladen, um über anstehende Projekte der Gemeinde zu diskutieren. Ein erstes großes Anliegen bei seinem einleitenden Überblick stellte dabei der gezwungene Ausstieg Batzenhofens aus der Loderberggruppe dar, ein Zweckverband zur Trinkwasserversorgung, dem neben Gersthofen auch Neusäß und Aystetten angehören. Ende des Jahres stellt der lokale Wasserversorger seine Arbeit ein.

Wie schon bei den ersten Verhandlungen über den nun endgültig beschlossenen Wechsel zu den Augsburger Stadtwerken (SWA), sprach sich Gersthofens Rathauschef erneut gegen ein solches Vorhaben aus, das er aber durch die Abstimmung der drei Gemeinden nicht habe verhindern können: „Mit unseren gerade einmal 16 Prozent Beteiligung an der Loderberggruppe waren wir hier viel zu klein, um unsere Forderung noch weiter aufrechterhalten zu können.“