Der CSC Batzenhofen-Hirblingen bestätigt bisherigen Vorstand

Auf Beständigkeit setzen die Mitglieder des CSC Batzenhofen-Hirblingen. Das zeigte sich nicht zuletzt daran, dass das Vorstandsteam im Amt bestätigt wurde.

Dieses Jahr fanden in der Jahreshauptversammlung des CSC – Batzenhofen – Hirblingen wieder einmal Vorstandswahlen statt, an welcher über 70 Vereinsmitglieder an der Jahreshauptversammlung teilnahmen. Die eigentliche Wahl war recht unspektakulär, denn das alte Vorstandsteam wurde in seinem Amt bestätigt.

Es besteht daher weiterhin aus dem Vorsitzenden Jörg Böhler, seinem Stellvertreter Jürgen Völk, Kassiererin Andrea Michel, Stellvertreterin Petra Gumbold, Schriftführer Jürgen Erdmann, Stellvertreterin Claudia Böhler sowie dem Datenschutzbeauftragten Gerhard Hopf.

Jörg Böhler berichtete von den Ereignissen im zurückliegenden Jahr. 2023 besteht der CSC seit 75 Jahren und die Abteilung Ski und Wandern seit 50 Jahren. Das wurde entsprechen gefeiert. In einer Festzeitschrift hatte der CSC seine Aktivitäten der letzten 75 Jahre beschrieben.

Was die Batzenhofer Abteilungen alles organisierten

Von Ski und Wandern gab es über mehrere Etappen eine Radltour von der Lechmündung bis nach Füssen. Außerdem eine Bergmesse und Spielenachmittage für Kinder, von der Tennisabteilung ein Kinder- und Jugendcamp und ein „Deutschland spielt Tennis“ Wochenende. Die Fußballabteilung organisierte ein Minifußballfestival für die G- und F – Jugend, ein Vorbereitungs-Blitzturnier für die Fußballherren sowie ein Fußballturnier der Vereine mit Sommerparty. Die Gesamtjugendleitung rief die Schnitzeljagd „lerne deine Ortsteile kennen“ mit Verlosung von Preisen für die Gewinner aus und von der Gymnastikabteilung gab es einen Tanzabend mit Heiner Ohnheiser und seinen Tornados.

Vom Hauptverein fand dann noch ein Festabend für geladene Gäste zum 75. Vereinsjubiläum statt. Die Mitgliederzahlen des CSC Batzenhofen – Hirblingen sind seit Jahren konstant bei circa 1.000 Mitgliedern. Für 2024 ist der Bau eines Padelfeldes bei der Abteilung Tennis geplant, die Fördergelder wurden bereits genehmigt. Und das Vereinsheim wird an die Nahwärmeversorgung der kWh Unternehmensgruppe Markus Brem angeschlossen. Für die nächsten zwei Jahre steht die Sanierung des Kunstrasenfußballplatzes an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch