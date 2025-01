Musik zum Thema Krieg und Frieden

Unter dem bewegenden Motto „Krieg zum Frieden“ fand das Jahreskonzert des Musikvereins Batzenhofen in der Mehrzweckhalle statt. In einer Kombination aus Werken der Schüler- und Jugendkapelle Batzenhofen-Hirblingen und der Musikkapelle Batzenhofen wurde das Thema Krieg und Frieden eindrucksvoll interpretiert.

Das Konzert begann mit der Schülerkapelle, unter der Leitung von Gerhard Schuster. Den Auftakt bildete das lebhafte Stück „Cyclist in Moscow“. Es folgte die berührende Ode „An die Freude“ von Ludwig van Beethoven. Es folgte der Auftritt der Jugendkapelle unter der neuen Leitung von Mihriban Güley. Mit „Skyfall“ von Adele und dem „Star Wars“-Thema von John Williams zeigte die Jugendkapelle ihr Können. Für die bestandenen Leistungsprüfungen und für langjährige Mitgliedschaft wurden Musiker und Musikerinnen durch die Bezirksvorsitzende Angela Ehinger geehrt.

In einer Kombination aus Musikstücken und Bildern zum Thema „Vom Krieg und Frieden“ setzte der Musikverein unter der Leitung von Manfred Braun das Konzert fort. Eröffnet wurde der zweite Teil mit „Mars“ von Gustav Holst, das die düsteren und dramatischen Töne des Krieges widerspiegelte. Es folgte das friedvolle „Benedictus“ von Karl Jenkins mit dem Solisten Tobias Schneider. Mit „Jerusalem“ von Sir Hubert Parry und „Dona nobis pacem“ von Thomas Doss setzte das Orchester einen Höhepunkt. Das Konzert endete mit den Filmmusik-Klängen „The Force Awakens“ von John Williams. „The War Is Over (If You Want It)“ von John Lennon und Yoko Ono verstärkte noch einmal die Botschaft des Abends: Es werde Frieden. Bereichert wurde das Konzert durch die tiefgründigen Ansagen von Erwin Lutz. Dirigent Manfred Braun und der Vorsitzende des Musikvereins Batzenhofen, Martin Ehinger zeigten sich stolz auf die Leistung des Orchesters. Zum Abschluss übernahmen die Nachwuchsdirigenten Dominik Zieger und Andreas Kugelmann das Zepter und dirigierten die Zugaben „Under an Irish Sky“ und das fröhliche „Winter Wonderland“. (AZ)