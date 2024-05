Musikverein Batzenhofen begeistert in der Kirche St. Martin

Einen musikalischen Frühlingsgruß bot der Musikverein Batzenhofen bei seinem Konzert in der Pfarrkirche St. Martin.

Begeisternde Musikstücke beim Kirchenkonzert des Musikvereins Batzenhofen in der Pfarrkirche St. Martin in Batzenhofen: Das Konzert wurde von einem Klarinettenquartett von der Empore aus mit dem Stück „Willkommen“ eröffnet. Nach der Begrüßung durch Pater Siegfried Hutt setzten das Klarinetten-, das Saxophon- sowie ein Blechbläserquartett das Programm fort. Mit den Stücken „Marsch der Priester“, „Dem Himmel sei Dank“, „Pachelbel Kanon“ und „La Montanara“ versetzten sie das Publikum mit harmonischen Klängen in eine besinnliche Atmosphäre. Die Musikstücke der Ensembles wurden vom Dirigenten Manfred Braun eigens für das Kirchenkonzert arrangiert.

Batzenhofer Solisten spielen harmonisch zusammen

Anschließend nahm das Gesamtorchester im Kirchenraum Platz und beeindruckte mit dem Stück „The Prayer“ bei dem die Solisten David Dantele und Johannes Seitz mit harmonischem Zusammenspiel begeisterten. Das Konzert wurde durch zwei meditative Texte und Impulse von Toni Mader-Ehinger bereichert. Ein besonderer Höhepunkt des Konzert war das Stück „Lux Aurumque“ bei dem die anspruchsvolle Harmonik, die präzise Abstimmung der Stimmen und mächtige Klänge die Zuhörer emotional berührten. Als letztes Stück folgte der „Ambrosianische Lobgesang“ der bekannt für die rhythmischen Elemente und seine melodische Schönheit ist. Die Zuhörer waren von der musikalischen Darbietung sichtlich begeistert und spendeten lang anhaltenden Applaus. Die Kombination zwischen Ensembles und Gesamtorchester unter der Leitung des engagierten Dirigenten Manfred Braun schuf eine einzigartige Konzerterfahrung, die das Publikum begeistere und berührte. Zum Abschluss spielte der Musikverein Batzenhofen drei Strophen des Kirchenliedes „Segne du Maria“ bei dem die Zuhörer kräftig mitsangen.