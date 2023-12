Musikverein entfaltet den "Zauber aus 1001 Nacht" beim Jahreskonzert

Eine bunte Musikpalette unter dem Motto „Zauber aus 1001 Nacht“ bot der Musikverein Batzenhofen bei seinem diesjährigen Jahreskonzert.

Die liebevoll orientalisch-weihnachtlich dekorierte Mehrweckhalle Batzenhofen zeigte sich zu diesem Anlass in neuer Sitzordnung für Orchester und Zuhörer, zur Verbesserung der Akustik. Zur Eröffnung präsentierte die Schülerkapelle unter der musikalischen Leitung von Gerhard Schuster die Stücke „Sky boat song“, „Sun calypso“ und das Weihnachtslied „Was soll das bedeuten“. Die Schüler- und Jugendkapelle sind Gemeinschaftsorchester des Musikvereins Batzenhofen und der Schwäbischen Trachtenkapelle Hirblingen. Weiter folgte dann die Jugendkapelle unter der Leitung von Leonardo Dianori mit den Stücken „Fröhliche Weihnacht überall“, „Star wars saga“ und „Can you feel the love tonight“ Die jungen Musiker, Musikerinnen und ihre Dirigenten hielten für ihre Beiträge lang anhaltenden Applaus und luden nach der Zugabe zur Pause ein.

Im zweiten Teil präsentierte sich die Musikkapelle unter der Leitung von Manfred Braun. Beginnend mit einem Paukensolo fesselte das Stück „Lawrence of Arabia“ die Zuhörer von Anfang an. Weiter folgte das Stück „Themes from Scheherazade“, bei dem die Solistin Amelie Schmid an der Violine gefühlvoll die Erzählungen aus 1001 Nacht interpretierte. Um die Zuhörer in die Stimmung des Orients und der Wüste zu versetzen, folgte „Selections from the caravans“ mit den beiden Solisten David Dantele am Flügelhorn und Dominik Ziegler am Altsaxophon. Der klassische Titel „Persischer Marsch“ setzte das Konzert fort.

Auch Duke Ellington durfte in Batzenhofen nicht fehlen

Den Abschluss des Konzertes bildete der schwungvolle Titel „Caravan“ von Duke Ellington. Für das gelungene Konzert erhielt die Musikkapelle Batzenhofen mit ihrem Dirigenten lang anhaltenden Applaus. Die beiden Zugaben wurden dieses Jahr erstmalig von den Nachwuchsdirigenten des Musikvereins, Andreas Kugelmann mit „Wonderful dream“ und Dominik Ziegler mit „Guten Abend, gut Nacht“, dirigiert.

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Bat6zenhofen wurden auch Mitglieder geehrt. Foto: Martin Ehinger

Für langjährige Mitgliedschaften wurden Anni Seitz, Sebastian Seitz, Andreas Kugelmann, und Dominik Ziegler durch den Vertreter des ASM Karlheinz Banik geehrt. Für die bestandene D2 Prüfung erhielten Mirja Braun, David Dantele und Anna Ehinger eine Auszeichnung. (AZ)





